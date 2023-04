Sileoni, ministro de Educación: “No se aprueba al que no sabe, pero se acompaña”

El ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, se refirió a los nuevos cambios que se implementarán en la escuela secundaria de la Provincia. Los mismos fueron aprobados por el Consejo General de Cultura y Educación.

Tal y como explicó, estas modificaciones son parte de un trabajo que se viene haciendo “desde la excepcionalidad de la pandemia”. Se pasará a los cuatrimestres, que reemplazarán los trimestres, para darle más tiempo de planificación a la materia.

Llegará el nuevo Registro institucional de trayectorias “donde el docente va trabajando conceptualmente con los estudiantes con tres categorías, según esté avanzando, en proceso o discontinuo”.

En tanto, aclaró que las mesas de exámenes no desaparecerán y los alumnos podrán pasar de año con hasta dos materias previas. “Lo que sí tiene modificación y consideramos que es un avance es que todas las escuelas tienen que tener, desde hace tiempo, acuerdos institucionales de convivencia”, detalló.

Por tal motivo, se centrará la atención en añadir aspectos sobre la educación sexual integral, el bullying, el grooming y la comunicación en redes sociales de los alumnos. Este punto irá de la mano con la intención de aumentar el número de egresos de la escuela secundaria ya que “la gran mayoría de los chicos llega pero se van en el transcurso, sobre todo después de segundo o tercer año”.

Sileoni destacó: “Hay que trabajar dando posibilidades, acompañando desde el Estado. No estoy diciendo que el docente tenga que aprobar a quién no sabe, eso es irrenunciable. No se aprueba al que no sabe, pero se acompaña, se lleva, se trabaja con ellos”.

Antes de cerrar, afirmó: “La repitencia aumentó en la pandemia. Cualquier modificación se advierte como un avance a favor del facilismo. No le regalemos nada, pero démosle oportunidades, porque en la esquina después también nos molestan. Hay sectores para los cuales los chicos molestan en la escuela y después también molestan en la esquina”.