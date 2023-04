María Eugenia Vidal: la inflación, la unidad de Juntos por el Cambio y su posible candidatura presidencial

En una entrevista brindada para Radio Mitre, María Eugenia Vidal hizo referencia a uno de los temas que mas preocupan a los argentinos, que es el índice inflacionario. A su vez, también aprovechó para aclarar cuestiones con respecto a la unidad en Juntos por el Cambio y volvió a tocar el tema de su candidatura presidencial.

En primer término, en cuánto a la inflación, subrayó: "Si no paramos la maquinita, el año que viene vamos a tener 200 de inflación. Lo único que le cambia la realidad a los argentinos es que podamos cambiar la realidad de la inflación por futuro". "Lo que se rompió durante 40 años no se arregla en 4. Se va a necesitar más de un mandato, no digo de una misma persona o un mismo espacio. Hay que recuperar el sentido del esfuerzo, que lo que hago me va a servir para estar mejor", agregó.

A su vez, con respecto a Juntos por el Cambio afirmó que "la unidad de Juntos por el Cambio no está en discusión": "Tenemos la responsabilidad de tener un plan de gobierno. Estoy de acuerdo con la boleta única pero no pasa por ahí la discusión, no hay más para discutir, ese tema está lejos de la gente".

Por último, respondió ante la consulta de su posible candidatura para ser presidenta en este 2023 y señaló: "Si no tuviera ovarios ni siquiera pensaría en ser candidata”.