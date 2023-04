Vidal pidió bajar todas las candidaturas del PRO y abrir un debate para definir reglas de competencia

Mientras se cierran filas de cara a las PASO, María Eugenia Vidal pidió terminar con las múltiples candidaturas del PRO y, en su lugar, debatir y definir las reglas de competencia para las elecciones definitivas.

La ex mandataria bonaerense aseguró que hay que “mostrar el programa de gobierno y las reglas para competir”. “Si hubiera una discusión como la que planteo, donde todos renunciamos, yo también lo haría, sin dudas”, confirmó.

En medio de una charla en Radio Rivadavia, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la implementación de la boleta electrónica para la Ciudad de Buenos Aires por parte de Horacio Rodríguez Larreta: “La decisión está tomada y no tiene vuelta atrás. Será de la manera en que Horacio determinó. No hay más que discutir”.

“Hoy, el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar. Mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Todas. Jefe de gobierno, gobernador, presidente. Todas”, afirmó Vidal.

En este sentido, remarcó lo fundamental de definir los desacuerdos puertas adentro: “Esta es mi posición. No será la primera vez que me digan ingenua o Heidi. Lo digo desde mi lugar de convicción”.

“Un desacuerdo no es una ruptura. También lo tuvimos cuando Gabriela Michetti y Rodríguez Larreta querían ocupar el mismo lugar. Lo resolvieron los porteños”, añadió en referencia a las elecciones del 2015.

En tanto, respecto a las especulaciones sobre Javier Milei y sus intenciones de sumar La Libertad Avanza a Juntos por el Cambio, la pareja de Quique Sacco declaró: “Lo desmiente el propio Milei, cuando dice que él nunca haría un acuerdo con Juntos por el Cambio. Patricia tampoco haría nada para quebrar el frente”.