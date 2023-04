Los precandidatos del oficialismo y la oposición aprietan el acelerador

Los principales precandidatos a presidente del oficialismo y la oposición no descansan el fin de semana. Menos aún cuando restan dos meses para el cierre de listas y mucho menos para que se comiencen a decantar nuevas definiciones que los suban o los empujen del podio.

Por eso, las principales figuras vienen levantando su nivel de exposición, con actividades que buscan sumar nuevos alineamientos que les aporten caudal y nivel de conocimiento.

Entre ellos se encuentran los precandidatos de Juntos por el Cambio. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, ahora diputada, dio por la mañana una entrevista radial en la que habló sobre las tensiones dentro de la alianza opositora, así como de la inflación y de su posible precandidatura.

Vidal dijo que para estabilizar la economía se requiere “para la maquinita (de la emisión) porque sino el año que viene vamos a tener 200 por ciento de inflación”, al tiempo en que insistió en que “se va requerir más de un mandato para recuperar el país”. Al mismo tiempo, se refirió a su posible candidatura presidencial y dijo “si no tuviera ovarios ni siquiera pensaría en ser candidata”, confirmando que medita cristalizar sus intenciones de postularse.

En tanto, la Coalición Cívica, junto su líder, Elisa Carrió, apuntala su armado y refuerza el apoyo a su precandidato a jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires: el ministro de Salud, Fernán Quiróz, mientras la mesa nacional se reunió en Corrientes.

Por otra parte, Patricia Bullrich anunció a través de sus redes sociales la llegada a sus filas de la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, con quien se fotografió, tras invitar a colaborar en su espacio. “¡Bienvenida Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras a La Fuerza del Cambio! Gracias por sumar tu coraje a nuestra lucha por un cambio profundo”, destacó la exministra de Seguridad. La reunión donde se acordó este arribo fue el pasado viernes. La boxeadora y la funcionaria buscarán trabajar en el espacio aunque por el momento no se confirmó si la recién llegada competirá en alguna boleta o bien, se limitará a la asesoría.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó de un acto junto a mil pastores evangélicos y la dirigente Ciynthia Hotton en el Golden Center de Parque Norte. Allí anunció la firma de un convenio con una ONG Pro vida para la asistencia de embarazos vulnerables. El acuerdo firmado entre la ONG, Hotton y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós establece la difusión a la línea telefónica de contención 0800-333-1148 (VIDA) desde donde se realizan tareas de acompañamiento emocional y personalizado para aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable.

EN EL PERONISMO

Si bien en el peronismo restan aún muchas definiciones sobre si el presidente, Alberto Fernández, será precandidato en agosto y si también estará en alguna boleta la vicepresidenta, Cristina Kirchner, ya salió formalmente a la cancha el embajador en Brasil, Daniel Scioli.

El exgobernador bonaerense confirmó sus intenciones de postularse y, al tiempo que se definió como una alternativa a Cristina y a Alberto, consideró que “hay que hablar con todos, incluso con (Javier) Milei”

En declaraciones a los medios, Scioli dijo que no se inclina por Cristina Kirchner o Alberto Fernández, y dijo que será la opción del “argentinismo”

“Siento que tengo la capacidad y la experiencia, porque expreso genuinamente eso: grandes acuerdos y políticas de Estado. Sé persuadir, sé convencer”. Por otro lado, aseguró: “No me asusta [Javier] Milei. Hay que hablar con todos. Yo sé dialogar”.

Y se diferenció así del resto de candidatos, principalmente opositores. “Siempre he hecho un culto del diálogo, de encontrar los puntos de acuerdo”, dijo, mientras que se destacó como un hombre del consenso. “La gente me ha pedido que asuma esta responsabilidad”, apuntó.

“Mi vida es testimonio de fortaleza, todos los acontecimientos que me han ocurrido”, siguió, y destacó: “Fortaleza no es gritar, no es pelearse, no es entrar en esa pirotecnia verbal; fortaleza es tomar decisiones que en estos momentos espera la sociedad”.

Y enfatizó: “Vengo a ser Presidente no pienso en ser candidato”. “Aspiro a ser un delegado obrero como presidente defendiendo el trabajo argentino, a la industria nacional, las pymes, la clase media, los sectores más humildes”, señaló.

Los precandidatos a presidente incrementan sus actividades camino a los comicios