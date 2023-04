La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo, tendrá la continuidad de la fecha 9 del torneo de primera división del fútbol argentino, donde chocarán Instituto frente a Talleres en Córdoba, en el duelo mas interesante de la jornada. A su vez, la selección argentina Sub-17 hará su presentación ante Bolivia. Por su parte, el PSG, con Lionel Messi entre los titulares, va a recibir a Lyon en la Liga 1 de Francia. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Instituto vs. Talleres ESPN Premium

19:00 Colón vs. Atlético Tucumán TNT SPORTS

21:30 Banfield vs. Platense TV PUBLICA

SERIE A

09:50 Spezia vs. Salernitana STAR +

09:50 Monza vs. Lazio ESPN 3/STAR +

12:50 Roma vs. Sampdoria STAR +

15:30 Napoli vs. Milan ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 Monaco vs. Strasbourg ESPN 3/STAR +

15:30 PSG vs. Lyon STAR + /ESPN

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Celta de Vigo vs. Almeria ESPN Extra/STAR +

11:15 Real Madrid vs. Valladolid DIRECTV

13:30 Villareal vs. Real Sociedad

16:00 Atlético Madrid vs Real Betis DIRECTV

PREMIER LEAGUE

09:50 West Ham vs. Southampton STAR + /ESPN

12:20 Newcastle vs. Manchester United STAR + /ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Köln vs. Borussia M’gladbach STAR +

12:20 Werder Bremen vs. Hoffenheim STAR +

PRIMERA - NACIONAL

14:40 Deportivo Riestra vs. Independiente TYC SPORTS PLAY

15:30 San Telmo vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

16:40 Deportivo Morón vs. Patronato TYC SPORTS PLAY

18:45 Ferro vs. Deportivo Maipú TYC SPORTS PLAY

LIGA NACIONAL

20:00 Atenas vs Oberá BASQUET PASS TV

21:00 Peñarol vs Regatas BASQUET PASS TV

EREDIVISIE

07:00 G. A Eagles vs. Ajax STAR + /ESPN

07:00 NEC vs. PSV ESPN

10:20 Sparta Rotterdam vs. Feyernoord STAR +

MOTO GP ARGENTINA

10:45 Clasificación ESPN 2

LIGA DE GRECIA

12:00 Panathinaikos vs. Volos STAR +

MASTERS 1000 DE MIAMI

14:00 Final ESPN 3

SUPERLIGA DE TURQUÍA

14:20 Fenerbahçe vs Besiktas FOX SPORTS

MLR (MAJOR LEAGUE RUGBY)

17:00 San Diego Legion vs. Old Glory DC DIRECTV

FÚTBOL DE PARAGUAY - TORNEO APERTURA

18:30 Libertad vs. Cerro Porteño TIGO SPORTS

SUDAMERICANO SUB-17

18:30 Venezuela vs. Paraguay

21:00 Bolivia vs. Argentina TYC SPORTS

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Texas Rangers vs. Philadelphia Phillies ESPN 2/STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 American Raptors vs. Cobras XV ESPN 3/STAR +