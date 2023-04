El curioso posteo de Wanda Nara que hizo reaccionar a Mauro Icardi: "Me hiciste daño..."

Wanda Nara siempre da que hablar en las redes sociales. La modelo, empresaria y actual conductora de "MasterChef", subió en las últimas horas un posteo a su perfil de Instagram que hizo que Mauro Icardi reaccionara con un comentario.

Las idas y vueltas de la pareja, que en su momento parecían infinitas, hacen dudar de absolutamente todo entre ambos.

"Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no había amor y sin amor no somos nada”, comenzó diciendo la frase sin un claro destinatario. En otra parte, remarcaba: "Porque nada va a cambiar un río de lágrimas que sola tuve que nadar. Quizás no eras para mí, aunque yo era feliz”.

Rápidamente su publicación se llenó de me gustas y comentarios que dudaban de si finalmente, ese mensaje, era para el actual jugador del Galatasaray que compite en la liga de Turquía.

Pero su respuesta no se hacía esperar mucho. Mientras varios fanáticos comentaban, Icardi hizo lo suyo: "¿Te pusiste romántica? ¿Poeta, o andas con extrañitis?. Cada día mas linda".

Al parecer, no han surgido nuevas peleas entre ambos, lo que hace suponer que la relación sigue en pie.