Nahir Galarza rompió el silencio desde la cárcel: sus falsos posteos, el cambio de apellido y el "perfume" de Fernando

Nahir Galarza está detenida en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres de Paraná, en Entre Ríos, tras ser condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo (quien era su novio) el 30 de diciembre del año 2017, en Gualeguaychú.

Ante las versiones que habría hecho publicaciones en la última semana en sus redes sociales, donde se difundieron unas fotos de su fiesta de 15 y hasta donde tapaba el rostro de su padre, Marcelo Galarza. Nahir negó todo.

En una nota a Infobae, afirmó: "No tengo celular. Ni con mi mamá pude hablar. Y el teléfono fijo del penal es para que todas podamos usarlo. Eso es obvio".

"No lo puedo creer. Es todo mentira. ¿Y las pericias salieron?", le respondió la joven al periodista, en cuánto a lo que se intentó filtrar en las últimas horas.

Pero aquí hay un parate importante, o al menos, una frase que remarcó la breve entrevista. Cuando ella misma consultó que era lo que estaban diciendo en los medios, le llamó poderosamente la atención: "Que ves fantasmas, que ves a Fernando, que alucinas, que podes tener autismo o esquizofrenia. Que tu madre te humillaba...", le dice el comunicador. Rápidamente, Galarza afirmó: "No sigas mas".

En una parte de la entrevista, volvió a hacer hincapié en todo lo que se habla en el mundo exterior, en los medios y todo lo que es referido a su supuesto manejo de redes sociales: "No tengo redes. No tengo celular. Y trato de que no me lleguen malas noticias. No sabía nada de las fotos que publicaron, que por lo que me contaste son de mi cumpleaños de 15. Es mentira todo. Esas redes no son mías".

A su vez, también hizo referencia a la relación con sus papá y al supuesto cambio de apellido que quería realizar la joven. "Más allá de mi distanciamiento de mi padre y que me quiera cambiar el apellido, me parece superinfantil todo ese tema de la foto. Y sigo siendo Galarza aunque haya iniciado el trámite para usar el apellido de mi madre (Kroh) porque es un proceso largo. Me parece que es más una estrategia de otra persona porque no perdería tiempo haciendo este tipo de publicaciones. Es un secreto judicial. No lo puedo creer. Me quieren hacer daño y creo que alguien se hace pasar por mí en las redes sociales. Inventan y mienten sobre mi sin darse cuenta el daño que causan porque estoy en una cárcel cumpliendo condena, entonces no sé que es lo que más están buscando", aseguró.

Por último, entre tantos otros temas, Nahir respondió sobre si alguna vez, durante su estadía en la cárcel y en las comisarías, tuvo "experiencias extrañas": "De ver cosas, de que se cierre la puerta, que se abra, que me golpean la puerta y no hay nadie… una vez vi una persona sentada en la cama… He visto gente pasar por el pasillo… he sentido el perfume de alguien, de Fernando sentí muchas veces. Una vez lo vi también y me choqué con él, cuando me pasaba eso no sabía qué hacer y después estaba llorando como una hora".

Nahir sigue detenida y en los últimos días circuló la noticia de que habría pedido ser trasladada de la Unidad 6 donde se encuentra en estos momentos. Según la joven, eso no fue así y sigue cumpliendo con su condena en Paraná.