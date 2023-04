Susana Giménez vuelve a la pantalla grande después de 25 años, en la piel de una psicóloga infantil

Confirmado por la misma diva, Susana Giménez volverá a la pantalla grande en Argentina, después de 25 años. Será bajo la dirección de Diego Kaplan y la producción de Lucas Akoskin.

El rodaje comenzará en octubre, entre las calles de Buenos Aires y encarnará a una psicóloga infantil que debe lidiar con sus propios problemas personales y familiares. Aún no se confirmó el resto del staff protagónico ni el nombre de la filmación, algo que darán a conocer en las próximas semanas.

La diva de los teléfonos se mostró muy feliz de poder volver a conectar con su público, en un proyecto especial a nivel personal. “No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; la verdad es que no lo tenía en los planes”, aseguró.

“Diego (Kaplan) es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando él me presentó el proyecto, no pude resistirme y me lancé de inmediato”, cerró Susana Giménez.

Según explicaron el productor y el director de la película, la actriz y vedette se pondrá en la piel de una psicóloga infantil poco ortodoxa. Enfrentará sus propios límites al intentar que su hijo de 43 años abandone la casa familiar para buscar su independencia.