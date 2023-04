Larroque: "El martes no sabíamos si llegábamos al viernes"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés Larroque, sorprendió al afirmar que en medio de la corrida cambiaria que se registró esta semana "no sabíamos si llegábamos al viernes".

Al hablar de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía, Larroque dijo que "está comprometido y haciendo un esfuerzo inmenso. Frenar la corrida del otro día... Recordemos que el martes no sabíamos si llegábamos al viernes y acá estamos". "Y la semana que viene la arrancaremos y veremos cómo sigue la pelea", agregó en declaraciones a Futurock.

Las palabras del Cuervo llamaron la atención a quien lo estaba entrevistando, quien sorprendido le dijo: "Mirá, no sabía que el martes no sabían si llegaban al viernes". "Sí, qué sé yo. ¿Vos no te preocupaste?", le preguntó, y sostuvo que "si vos tenés a un ministro de Economía sin pericia, con una corrida de esa magnitud, ¿dónde terminás?". Y coincidió con lo dicho ayer por la vicepresidenta Cristina Kirchner en cuanto a que "en la pelea que se está dando, desde las diferencias que podamos tener, es obvio que él está comprometido con la situación y que no hay un escenario posterior si la situación se desbanda".

Respecto a si Cristina terminó de bajarse de una eventual candidatura, Larroque, uno de los principales impulsores del operativo clamor, sostuvo que "yo creo que no se bajó ni se subió, me parece que al contrario, la veo absolutamente comprometida, además un discurso con una vehemencia, con una fuerza, que hasta ella misma lo referenció sobre el final".

Y agregó que "no fue un discurso donde ella se corría de la discusión, sino por el contrario, se involucra de manera muy concreta. Me parece que lo que ella está diciendo no puede ser esto una cuestión de fe en una persona por más capacidades que tenga, sino que debe ser el compromiso colectivo de la dirigencia política y del conjunto del pueblo porque ninguna pelea se puede dar en soledad por más capacidad que haya".