VIDEO.- Le roban una millonada a otro abuelo de La Plata: estuvo "secuestrado" 6 horas

En un sector de Tolosa, los vecinos están aterrorizados por una ola de robos que los sacude desde hace aproximadamente diez días. El último de estos ataques delictivos ocurrió hoy en la casa de un vecino jubilado al que mantuvieron seis horas encerrado para robarle una cifra cercana a los 300 mil dólares, un auto y varios objetos de valor. De esta manera, es el cuarto golpe que los adultos mayores de La Plata sufren a manos de delincuentes en lo que va de la semana.

"Te fichan todo. Vienen con la precisa. Yo tenía oro y cosas de valor de muchos años. Se llevaron todo. Después de todo me levanto, voy a sacar el auto y me encuentro que no estaba", relató el adulto mayor tras el ataque que sufrió en su casa de 532 entre 121 y 122. "Eran tres y estaban armados. Vinieron como a las 8 de la mañana", dijo sobre los delincuentes y el momento del golpe.

"Me dieron un golpe en la costilla, todavía me duele. Estuvieron como cuatro horas", relató el hombre, que además precisó que su mujer estaba en otro sector de la casa.

Con el correr de las horas se conoció también que los malvivientes fueron primero a la casa de la hija de la víctima y bajo amenazas la condujeron hasta la finca de su progenitor. En ese sentido, en torno a la investigación, se estima que los delincuentes tendrían conocimiento que el hombre había realizado recientemente una transacción personal por la cual tenía dinero extranjero en su casa. Según se supo, el monto sustraído ronda los 300 mil dólares.

"Luego llegó mi hija Roxana y la amenazaron, pero por suerte no le hicieron nada", recordó el hombre.

“La semana pasada, pasaron por la parte de atrás, pero como el garaje estaba cerrado no robaron.

"Están robando todos los días. Jamás me pasó en cincuenta años viviendo en este barrio. A mi es la segunda vez que me roban", afirmó. Y agregó que "hay que andar con cuidado, no te dan tiempo a nada". Por último, recordó que "la semana pasada, pasaron por la parte de atrás del terreno, pero como el garaje estaba cerrado no robaron".

Con el robo, ya son cuatro los jubilados que en esta semana perdieron, a manos de ladrones, cifras millonarias ahorradas a lo largo de su vida, tras un caso ocurrido en City Bell y otros dos en Villa Elvira.

Una vecina de Tolosa afirmó que "en esta cuadra sufrimos siete robos en menos de un mes". "El otro día le robaron la camioneta a un vecino, aunque anteriormente le robaron la rueda y la batería. A otro le robaron la rueda del auto. Y a mi hijo le abrieron la camioneta y le robaron lo que tenía adentro. A otro vecino le robaron los focos de la luz. Y a otra vecina le saltaron el paredón hace tres días, graficó.

"Siempre fue una zona muy tranquila, nunca pasó nada en el barrio. Nos conocemos todo. Algo está pasando", conjeturó la mujer.

En tanto, un joven que vive enfrente de la casa de la víctima, aseguró que "a mi me robaron los focos de la puerta, supongo que fue para sacar el alumbrado para atacar al vecino de enfrente, que lo robaron".