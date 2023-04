Verbitsky calificó a Tolosa Paz de "chica plástica de La Plata": cruce de Albistur, revuelo y polémica

El periodista Horacio Verbitsky dio inicio a una nueva polémica alrededor del gobierno de Alberto Fernández, al lanzar una serie de declaraciones sobre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a quien calificó, entre otros términos, de "chica plástica de La Plata". Los dichos despertaron el enojo del ex Secretario de Medios del kirchnerismo y pareja de la funcionaria, Enrique "Pepe" Albistur, quien no sólo contestó sino que además lanzó algún insulto como respuesta.

En dos artículos que publicó en la revista El Cohete a la Luna, el Perro, como se lo conoce a Verbitsky con su apodo, se refirió a Tolosa Paz como una protegida presidencial. "Y también su protegida Victoria Tolosa Paz, convoca a Néstor Kirchner como escudo contra su viuda y su hijo", deslizó.

Pero eso no fue todo, ya que la refirió como "derrotada por La Cámpora en La Plata, Madame Albistur piensa en grande. Demasiado grande". Luego la mencionó como "Chica plástica de La Plata".

Las palabras de Verbitzky no tuvieron, al menos por ahora, réplica por parte de la titular de Desarrollo Social. No obstante, no pasaron desapercibidas para Albistur, que fue consultado al respecto durante el acto que el jueves encabezó Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata en lo que fue la presentación de la Escuela Justicialista. Allí también estuvo el periodista, en una ubicación que compartió con la senadora Juliana di Tullio y la ex ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.

"Me parece que es el mismo sorete de siempre Verbitsky. En este caso se pasa de machirulo, un tipo que tiene una historia bastante oscura", dijo Albistur en declaraciones radiales.

Siempre apuntando a Verbitsky, Albistur concluyó: "No sé por qué razón algunos sectores del peronismo, algunos sectores de la militancia, le tienen respeto. Será porque no lo conocen, porque es una basura de persona".

"Enemiga del punto y coma", "panelista" y ahora "chica plástica", son algunos de los términos que usó en distintos momentos el Perro al referirse a la ministra cercana a Alberto Fernández.

En su publicación también hizo referencia al ex secretario de medios de Néstor Kirchner. "Albistur quizá fue uno de esos compañeros que dudaban del rol del periodista en aquellos oscuros años”, tiró.

No es la primera vez que Verbitsky polemiza hacia adentro del Gobierno. Se recuerda cuando le apuntó al otrora ministro de Salud nacional, Ginés González García, por el caso de los vacunatorios VIP en el peor momento del coronavirus. Ginés mantiene una amistad con la pareja Tolosa Paz-Albistur.

En este marco, opinó la socióloga, teórica feminista y ex asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández, Dora Barrancos. "Recordamos a los profesionales de la comunicación que no puede degradarse a las candidatas con expresiones violentas. Oponerse a alguna candidatura femenina no puede significar un lenguaje humillante", dijo la académica.

Revuelo en las redes

Pero las repercusiones, con toma de postura, prosiguieron. Por caso, el periodista Pablo Duggan, a través de Twitter, escribió: “Bien por Albistur”, en alusión a las declaraciones sobre Verbitsky.

En la misma línea se manifestó un sector de militantes. Por ejemplo, Kary Nazabal escribió desde su cuenta: ”Leí esta nota donde Horacio Verbistsky llama chica plástica, madame y protegida a ⁦@vtolosapaz". "Victoria es una mujer política, y el periodista es violento con ella, y por ende con todo lo que ella representa", agregó.

En tanto, el usuario Desde el Techo reprodujo los términos del comunicador y disparó: "Evidentemente no podrías estar en los pantalones de Victoria Tolosa Paz, no tendrías los huevos para tratar con movimientos sociales como lo hace ella".

La periodista feminista Carolina Balderrama, en línea con Barrancos, reprodujo declaraciones: “Protegida” “Chica Plástica” “Madame Albistur”. Y acusó a @VerbitskyH “ejerciendo explícitamente violencia mediática y política contra @vtolosapaz.

“Estos voceros patriarcales promueven discursos que obturan la participación política de mujeres y disidencias #bastadeviolenciapolítica”, comentó.