VIDEO, ENVIADO ESPECIAL.- La ilusión de Boselli: "Tiene que ser el primer paso de algo grande"

Estudiantes tuvo un buen partido en Bolivia en su debut en la Copa Sudamericana 2023 ante Oriente Petrolero y se volvió a La Plata con los tres puntos bajo el brazo, con el gol que marcó cerca de los 20 minutos del complemento, el lateral derecho Leonardo Godoy, la figura del encuentro.

Con los ánimos bien arriba luego de la victoria, EL DIA, uno de los pocos medios presentes en Bolivia, habló con el experimentado delantero Mauro Boselli, que se mostró muy feliz por lo realizado por el equipo: "Es una victoria importantísima porque era el inicio de la copa, por cómo se dio, se demostró que el grupo está fuerte, que este es el camino, no conseguimos nada, solo dimos el primer paso".

A su vez, en esta misma línea, Boselli hizo un análisis del partido y afirmó que "había que terminar mejor las jugadas", sobre todo en la segunda parte: "Los espacios sabíamos que los estábamos encontrando y bueno, hubo un pase bárbaro de Fer (Zuqui) para que lleguemos al gol. Me parece que en líneas generales hicimos un gran partido, pero no hay que quedarse con eso".

El delantero no escapó ante la consulta sobre el árbitro del partido Franklin Congo, que expulsó a Santiago Ascacibar en el primer tiempo y a Luciano Lollo y a Juan Mercado en el complemento: "No me gusta hablar de los árbitros. Pasan estas cosas. Sabemos que en los partidos internacionales que pueden pasar cosas que no nos gustan, que estemos en desacuerdo, pero hay que sobreponerse como nos sobrepusimos. No soy de hablar del arbitraje, prefiero hablar de lo bueno que hicimos nosotros".

En cuánto a la seguidilla de partidos que tendrá el equipo de Eduardo Domínguez en el campeonato y posteriormente en la Copa, el goleador resaltó: "Hay que descansar bien, alimentarse bien, seguir todas las recomendaciones del cuerpo médico y cuerpo técnico también. Nosotros tenemos que estar a disposición y él (por el DT) va a decidir quién y cuando nos tocará jugar a cada uno".

Por último, Boselli hizo referencia a la mentalidad del plantel, tras la derrota en el clásico y las posteriores victorias ante Newell's y Oriente Petrolero: "Es lo que hablábamos con el grupo. Hay que tratar de hacernos fuerte tanto de local como de visitante y pensar de que no podemos quedarnos en conseguir un triunfo y nada mas. Esto tiene que ser los primeros pasos de algo grande, algo lindo y hay que seguir por este camino. Todavía no conseguimos nada".