VIDEO. Villa Elvira cumple 115 años: la identidad a través de las instituciones

La localidad de Villa Elvira cumple 115 años de su fundación y distintas entidades de la zona se unen para celebrar con una cena “la identidad de nuestra localidad”, como se remarcó en las invitaciones al evento.

Organizan el festejo los centros de fomento Villa Elvira, Circunvalación y Floresta; los clubes Almagro y 19 de Febrero; y el centro Molisano Sant´Elia, todas instituciones de la zona.

"Somos varios clubes de Villa Elvira que creemos que es tiempo de volver a poner a las instituciones de los barrios en el lugar que supieron estar, siendo actores principales del crecimiento local, estamos convencidos que solo así las distintas localidades podrán seguir creciendo en infraestructura, servicios y en un mejor día a día para todos nuestros vecinos y socios" señalaron.

"Hoy por hoy es el espíritu que nos convoca, CUVE (Clubes Unidos de Villa Elvira) nace desde la incertidumbre que genero la pandemia y nos mantiene el respeto y la responsabilidad de saber que falta mucho por mejorar en nuestros barrios y haremos lo posible por proponer , fomentar, participar y acompañar lo que consideremos beneficioso para nuestros vecinos", sostienen.

Daniel Rodríguez, del club de Villa cuenta un poco sobre la historia de la localidad más representativa del Sur del Gran La Plata: “Se denominó Villa Elvira a las calles comprendidas entre 122 y 1 y de 72 a 80. Las 64 manzanas que, en ese momento, era todo campo. Se llamó así porque la dueña de esos lotes era Elvira Sotes (chequear apellido). El marido le puso así. Pasó el tiempo y ahora somos lo que somos”.

Por su parte, Raúl Recavarren, un colaborador fiel de esa institución, agrega: “Villa Elvira es un lugar que ha crecido. Tiene alrededor de 22 barrios identificados y eso llevó a que se armen instituciones que hoy son muy antiguas.

"Con Villa Elvira, Circunvalación, Molisano, Almagro, 19 de Febrero y Floresta se hizo una integración para intentar que (los barrios) tengan ese protagonismo que tuvieron en el crecimiento de la localidad. Eso se perdió en el tiempo. Intentamos retomar y tirar todos para el mismo lado. Participar con sugerencias e ideas”, agrega Rodríguez.

En la charla con EL DIA, Recavarren remarca siempre el compromiso vecinal: "La gente, el vecino, es algo positivo. En la pandemia empezamos a ver que no solo lo que nos rodeaba estaba bien sino que había muchísimos lugares con carencias y la ausencia del Estado, en barrios que no tienen luz o agua. Por eso queremos estar presentes para colaborar, no para tirar piedras. Para que el vecino vuelva a creer en las instituciones”.

“Tratamos de ayudar en la conectividad. Los clubes unidos de Villa Elvira nos juntamos para pedir cajeros. Es increíble que no se tenga una sucursal bancaria o cajeros automáticos”

LA CENA

Se realizará el sábado 14 de abril en el Club Villa Elvira (120 y 75). El valor de la tarjeta es de 2.500 pesos.

“Queremos que vengan muchas instituciones así que hicimos un menú económico para que puedan asistir los que quieran. Teníamos pensado hacer una cena para 150 personas pero nos va a superar ese número. Hay una entrada de empanadas, pollo con ensalada, bebida y postre”.