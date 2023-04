Diputada de Mendoza manejaba alcoholizada y le echó la culpa al "asado"

Este fin de semana largo comenzó mal para la diputada de la Unión Cívica Radical mendocina, Flavia Dalmau. Es que la funcionaria pasó por un control vehícular y terminó multada por conducir en estado de ebriedad.

La situación ocurrió el jueves por la madrugada pero se conoció en las últimas horas. La diputada de Mendoza viajaba a bordo de un Ford Focus cuando en el curse de la ruta 82 y Delgado, fue interceptada por los agentes.

Tras realizarse el test de alcoholemia, el que permite hasta un máximo de 0,50 ml de alcohol en sangre, se detectó 0,83. Frente a este panorama, a Dalmau se le retiró el registro de conducir, se le impuso una multa de $160.000 y su automóvil fue secuestrado.

Tal y como declaró a un medio de comunicación local, venía de un asado tras “una semana trabajando a full en la campaña”. Argumentó que se tomaron “entre cinco” una botella de vino”.

Después de aclarar que nunca pensó “que hubiera tomado de más”, comentó que el resto de sus colegas y amigos también se retiraron a los domicilios para finalizar la jornada.

“Tengo un problema porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela, me encuentro con una multa y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado”, declaró.