Bronca e indignación en Curuzú Cuatiá: roban luminarias de la cancha de Hockey

El club Curuzú Cuatía de 411 y 21, sufrió un nuevo robo en las últimas horas, donde delincuentes se llevaron luminarias que estaban puestas en la cancha de hockey y además, intentaron sustraer varios cables, que finalmente dejaron tirados en el predio.

En diálogo con EL DÍA, Damián, presidente del club, afirmó: "Ante anoche nos quisieron robar los cables del predio de entrenamiento, que los cables los colocamos hace 2 meses como mucho. Los cortaron y los descartaron en el predio, porque no pusimos los de bronce (son de concentricos de aluminio)".

A su vez, agregó que también hace muy poco tiempo pusieron las luces en la cancha de hockey: "A la noche siguiente, se ve que no les alcanzó y se robaron reflectores de la cancha de Hockey, que estaban colocados este año. Estaba re iluminada la cancha y obviamente no pueden entrenar hasta que no tengamos los reflectores. El tema es colocar y que en dos meses como máximo, te vengan a robar", expresó con indignación.

Según pudo saber este medio, los reflectores tienen aproximadamente un costo de 20.000 pesos cada uno. "Se nos hace imposible, muy dificultoso. Imaginate lo que vale cada reflector. La realidad es esa". remarcó el presidente.

A pesar de estas situaciones repetitivas y lamentables que suceden en la institución, afirmaron que "aún están de pie" y que pese a todo ello, "buscarán salir adelante".

Por otra parte, aún no se han podido identificar a las personas que participaron del robo.

Otro antecedente

El 30 de marzo de este mismo año, el buffet del club sufrió un nuevo robo (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-3-30-13-15-0-el-club-de-la-plata-que-pierde-por-goleada-contra-la-inseguridad-este-mes-es-0-4-estamos-solos--policiales) y esto generó muchas pérdidas materiales, difíciles de recuperar.

"Se llevaron freidoras, materiales para pintar, una bomba de agua, mercadería", habían afirmado las autoridades de Curuzú.

A su vez habían remarcado que aún "estamos comunicándolos con la delegación a ver si nos pueden dar un tipo de solución".