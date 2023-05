Estalló la guerra: Fernanda Callejón y su contundente estrategia legal contra el platense Ricky Diotto

Tras la confirmación de la separación de María Fernanda Callejón de Ricardo Diotto, hace aproximadamente un año atrás, se supo en las últimas horas que la actriz demandará a su ex por acusarla de "usar a su hija" en redes sociales, en sus distintas publicaciones.

En esta línea, Diotto declaró en Intrusos: "Yo hablé con ella y le dije lo que pensaba del tema de las redes. Yo subo fotos de mi hija, pero desde un lado normal, en relación a una nena de su edad. Yo no visto a mi hija como una nena de 15 años. No muestro una imagen de una chica que no es”. A su vez, habría imputado a la actriz de “sexualizar” a su hija en las redes sociales, lo cual es considerado un delito en Argentina.

Luego de esto, Callejón tomó cartas en el asunto y afirmó que "demandará a su ex pareja `por la imputación de un falso delito´", según sumó Pablo Layús, panelista del programa.

La actriz dijo haber intentado “de todo” para mantener unida a su familia, pero que los desencuentros con Diotto fueron “de tal manera que caímos en una crisis fatal”. Según sus declaraciones, se sentía “un adorno” o “la nada” conviviendo con su ex pareja.