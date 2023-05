Vandalizaron su casa y Fabiana Cantilo dejó un picante mensaje : “Pongo cámaras, chapas y chau”

Este viernes, Fabiana Cantilo fue noticia y no por el furor de su personaje en la serie de Fito Paéz. Ahora, la artista confesó en sus redes sociales que su casa fue vandalizada.

Asimismo no dio muchos detalles sobre el tema, pero en un momento la cantante le habló directamente a la persona sospechosa de cometer el delito: “Hola chicos y chicas. Gracias por la solidaridad de lo que me pasó que no quiero decir mucho así no lo levantan mucho de ningún lado. Pongo cámaras, chapa y chau, se entiende”, comenzó diciendo Cantilo, dejando un enigmático mensaje.

Por otra parte, la afamada cantante continuó con su relato a través de las historias. “Me voy a Europa pero acá quedan un par de personas, por si acaso”, advirtió para quienes tengan intenciones de volver a molestarla y en ese momento reveló por primera vez lo que le había ocurrido: “Si el que vandalizó mi casa está mirando: ‘Hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca’. Todo bien, demasiado odio. No soy el enemigo yo”.

Finalmente, Fabiana señaló: “Yo no soy el enemigo, es una buena frase, ¿no? Qué loco chicos, todo junto, mucho... mucho. Es mucho para mí, pero agradezco. Todo lo que está pasando es un montón”, cerró la cantante sorprendida aunque con bastante calma.

En este marco recordemos que cuando Fabiana dice “es mucho para mi pero agradezco” se refiere directamente al personaje que aparece de ella en la serie El amor después del amor, la biopic basada en la vida de Fito Páez, donde mostraron cómo de conocieron y la historia de amor que nació entre ellos cuando el compositor rosarino daba sus primeros pasos en la banda creada por Charly García donde ella era corista. Si bien en un principio se mostró feliz por la historia que llevaría a la ficción el gran amor que tuvieron con Fito y hasta participó de algún modo brindando asesoría a Mica Riera, la actriz que la interpretó, luego la intérprete de Nada es para siempre se arrepintió y se manifestó públicamente: “Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”.