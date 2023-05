VIDEO. La historia de la modelo de La Plata que busca ser Miss Universo 2023: "Siempre quise..."

El próximo 16 de junio se llevará adelante en Capital Federal, la final de "Miss C.A.B.A", que tiene a la joven platense Ambar Anderfuhrn, como una de las 16 participantes preseleccionadas que competirán por el título.

En diálogo con EL DÍA, la oriunda de Villa Elisa y de apenas 19 años, relató como comenzó su carrera en el modelaje tradicional: "Hace mas o menos tres años que empecé con algunos desfiles y con producciones y la verdad que lo de `Miss Universo´ nunca lo tuve en cuenta, no es algo que me vengo preparando hace muchísimo tiempo. Sucedió que vi una publicación en Instagram de la agencia que me seleccionó y dije bueno, mando mis fotos veo a ver que tal y ellos me tenían que avisar a ver si yo podía ir".

En medio de mucha tranquilidad, esperando ansiosamente una oportunidad, Ambar recibió un mail que le cambió la vida: "Me avisaron un jueves a la mañana que había quedado y el jueves a la tarde fui al casting. Así como pude fui, me peiné, me maquillé, todo. Modo `Miss´ en una hora y media mas o menos. Y a partir de ese momento, fui a Buenos Aires (donde fue el casting) y me encantó, porque fue uno totalmente diferente al que estoy acostumbrada. Me hacían preguntas de problemáticas social, que es lo que quiero, que es lo que estoy buscando, porqué me postulo", aseguró.

En esta misma línea, sumó: "Pasaron unos días. Y estaba cenando con mi familia y me llega un mail de que había quedado. Yo la miré a mi mamá y le dije `decime que esto es verdad, leelo vos porque no lo puedo creer´, y después de comentarlo con mi familia, ahí comencé a tomar dimensión de la etapa a la que había accedido, que es la etapa de la selección a la chica que sea representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

A su vez, la joven contó como es el procedimiento de elección: "De todas las provincias se elige una candidata y luego, entre las elegidas hay una competencia para quien es la `Miss Argentina´ y posteriormente, cada representante de cada país, compite por la corona de `Miss Universo´. En la selección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires somos 16. Creo que la demás selecciones va variando la cantidad de chicas. Es muy relativo".

Entre otras cuestiones muy interesantes en relación a la competencia, la bellísima Ambar manifestó como se encuentra de cara al 16 de junio tan esperado y tan ansiado por ella y su familia: "Yo me estoy preparando durante todo mayo, con clases de oratoria, pasarela, danzas. Es un mes de mucha intensidad, pero estoy al 150% para darlo todo. Creo que tengo muy definido mi objetivo, entonces se hace donde voy".

Por último, hizo referencia al orgullo que le genera representar a Villa Elisa, en un certamen será algo totalmente nuevo para ella: "Es muy importante. Me tiré un piletazo, pero voy a incorporar todos mis valores, mis herramientas, mis capacidades para hacer un buen desarrollo. Estoy muy feliz y muy honrada de poder representar a mi pueblo, a Villa Elisa y a mi ciudad de La Plata, siempre quise representar mis raíces y el tiempo me dio esta oportunidad".