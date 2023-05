¿Otra "batida” en La Plata? Millonario robo a una pareja en Los Hornos: "Alguien marcó la casa"

Hay diversos indicios que llevan a pensar que un millonario robo cometido en una vivienda de Los Hornos, al comenzar la noche del miércoles, no fue al azar. O al voleo, como se etiquetan a estos casos policiales.

Al menos los investigadores y los damnificados están convencidos de que previamente hubo “una batida”.

Todo ocurrió en un domicilio de 64 entre 142 y 143, donde había muchas máquinas y herramientas importadas. Precisamente, en este estadío de la pesquisa, se cree que ese dato habría movilizado el accionar delictivo.

Una de las víctimas es Adriana Ortega (60) y ayer a la tarde, en tren de suposiciones por lo sucedido, le dijo a EL DIA que “o alguien me marcó la casa para venir a robar o a lo sumo hizo un comentario sobre las máquinas y herramientas importadas que mi pareja tenía para trabajos de herrería y albañilería”.

Como sea, quienes se apropiaron de ese valioso equipamiento, solo “trabajaron” un rato. Algo que contrasta con los 20 años de esfuerzo que le demandó al dueño para poder adquirirlas.

Según Adriana, los elementos sustraídos equivaldrían a “unos 15 o 20 millones de pesos”.

“Mi pareja todavía no tiene consuelo, está muy mal. Y para peor, no las tenía aseguradas”, aclaró la mujer.

Seguidamente explicó que se encontraban en la vivienda de ella, porque “estamos en obra. Me mudé acá el viernes pasado y él puso sus máquinas y herramientas para hacer algunas refacciones”.

“A MÍ ME ROBARON BASTANTE PLATA”

Siempre en base al relato de la mujer, los ladrones que fueron al parecer con el objetivo primario de despojar a su dueño de todo el millonario material arriba mencionado, no se circunscribieron a ese único propósito.

Fueron por más y lo consiguieron. En tal sentido, Ortega reveló que “también revolvieron todos los muebles y recovecos de la casa. Hasta que lograron robarme 2.500 dólares y 150.000 pesos, que estaban destinados al pago de los arreglos que vengo encargando a la empresa constructora que contraté, luego de hacer tirar abajo lo que era la casa de mi mamá tras su fallecimiento”.

“ESPERARON A QUE ME VAYA”

En la extensa charla con este diario, la mujer contó a su vez cómo procedieron los delincuentes para delinquir en su vivienda.

Al respecto, precisó que “se metieron en casa a las 19.47 y se fueron con todo lo sustraído a las 20.03, en un Renault 19 de color celeste con el que llegaron. Esperaron a que yo me vaya de casa, de donde salí con una amiga a las 19.44”, siempre en relación a la jornada del miércoles.

Está convencida de que “me marcaron la casa, porque sabían lo que iban a encontrar. Por eso, apenas me fui, uno de los ladrones saltó la pared del frente y desde adentro le abrió la puerta de entrada al cómplice”.

Paralelamente, mencionó que la maniobra fue captada por “la cámara de seguridad de una vecina”, al tiempo que sumó que en esa filmación se advirtió también que “primero el Renault 19 celeste estuvo estacionado en la otra cuadra, es decir, en 64 entre 141 y 142. Pero una vez que observaron que me había ido, dejaron el auto en la cuadra de casa”.

Vale consignar que una mujer del barrio, que pidió no ser identificada, confió a EL DIA que “primero los dos delincuentes pasaron caminando por la casa de la señora a la que robaron y más tarde vimos al Renault 19 celeste. Es como si hubieran hecho tiempo hasta ella se fuera de la vivienda”, conjeturó.

Volviendo al relato de la damnificada, ventiló después que “los ladrones, que por las imágenes se ve que son jóvenes y delgados, forzaron adentro la puerta balcón. Y en una bolsa grande mía guardaron mi notebook y varias de las herramientas que robaron a mi pareja, que junto al resto sacaron por el portón del garaje y las cargaron en el coche de ellos”, agregó.

Por otra parte, reveló que “la Policía me dijo que esto fue una `batida´ de alguien que se sintió atraído por las maquinarias y herramientas, al saberlas costosas. Y además me aseguró que esa persona no fue ninguna de las que vinieron a robar, que mandó a gente a que se ocupe de la tarea”.

”Siempre viví en el barrio y por eso varios vecinos se solidarizaron conmigo”, rescató.

En el hecho tomó intervención personal de la comisaría tercera.