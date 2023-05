Nacha Guevara cruzó a Susana Giménez: "Es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional"

La actriz Nacha Guevara saltó con los tapones de punta contra Susana Giménez por las constantes críticas al país luego de mudarse a Uruguay. En ese sentido, durante la entrevista con Marcelo Polino, Nacha sentenció: "es lo que es gracias a la Argentina".

La crítica de la actriz a la conductora que hoy pasa sus días en Uruguay ocurrió en el marco de una pregunta sobre su relación con otras divas argentinas. Allí, Guevara no se guardó nada y respondió sin tapujos. "Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja, si hizo su dinero legítimamente puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse diez abrigos de visón, no sé, que haga lo que quiera", aseguró Nacha.

En ese sentido, justificó: "No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto porque ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional".

Cabe aclarar que en reiteradas oportunidades, "Su" aseguró en entrevistas que a los argentinos "le llenaron la cabeza" y que es el único país donde "está mal trabajar y ser rico". Además, Susana hizo eco de una de las principales problemáticas que atraviesa el país como lo es la inseguridad, y afirmó: "¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”.