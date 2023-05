Martín Liberman pidió canje en una heladería, se negaron y los escrachó en Instagram

Un escándalo en redes sociales tiene como protagonista a Martín Liberman. El periodista deportivo acusó a una heladería de enviarle mal un pedido y el local salió al cruce de inmediato.

El conductor y productor compartió la fotografía de un helado del local Lado Bueno y escribió: “Si pedís helado en Lado Bueno, es muy probable que te venga el pote así! Sinvergüenzas llenen el pote, no estafen a la gente”.

Rápidamente, desde la heladería repostearon la historia en Instagram y le agregaron: “No sean como Liberman que cuando te negas a regalarle el helado, te escracha”.

Acto seguido compartió una captura de pantalla de un mensaje que el famoso les envió en julio pasado donde indicaba que le “gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”. No recibió respuesta y a la semana volvió a escribir, momento en que le confirmaron que “no estamos realizando este tipo de acciones. Te agradecemos el interés y muchos éxitos”.

El hecho se volvió viral en redes sociales y los usuarios no tuvieron piedad con el periodista deportivo, acusándolo de buscar canjes gratis y hasta de tener malas intenciones en su acción. Sin embargo, el hecho no terminó ahí.

La esposa, a su defensa

Tras la repercusión que tuvo el caso, la esposa de Liberman, Anita Laura López, publicó historias explicando su versión de lo sucedido. “Uno de nuestros top 3 de helados es Lado Bueno… Se enojaron y están haciendo un escrache contra mi marido, que solo quiso ayudarme a mí porque me puse muy intensa”, declaró corriendo del eje a su compañero y asumiendo la responsabilidad.

También en Instagram, el periodista deportivo detalló que, en primer lugar “reclamé en forma privada” y tardaron varios días en contestarle. Cuando lo hicieron “me contestan que en qué sucursal, cuándo y cómo. Yo que sé si lo pedí por una aplicación”.

“Lo que los chicos omitieron (en la captura de pantalla) es que yo les mandé la foto y tardaron en responder. Cuando me respondieron fue ‘cuándo, cómo’. Ellos tenían la posibilidad de resarcir, compensarme o no pero mucho más fácil es que mi queja está vinculada a la negativa de ellos. Mi mujer me dijo ‘me re cagaron’”.

En tanto, sobre el pedido de canje, mencionó: “Hace un año que les dije de hacer algo. Me dijeron que no en su momento y seguimos comprando. A veces viene bien, a veces viene vacío”. Y luego, en Twitter añadió: “Así llegó el pote, tal como lo ves”.