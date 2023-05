“Yo lo hago”, Lali Espósito al hueso contra los dichos de Maxi Trusso

Maxi Trusso no da marcha atrás y continúa con comentarios en redes sociales a Lali Espósito. La actriz, cantante y bailarina se cansó y salió al cruce, recibiendo el apoyo de Moria Casán.

El DJ había dicho que la ex Casi Ángeles era “el máximo exponente de la grasada”. Los fanáticos de la famosa no se lo perdonaron, así como tampoco lo hicieron los seguidores de Tini Stoessel a quien salpicó con sus dichos.

“Son artistas del mundo moderno, son influencers pero no rockers. El rock es otra cosa, es chocar con la desgracia y estos no chocan con la desgracia. No es culpa de las chicas (Lali y Tini). Lali es un lindo pony, una linda chica”, aseguró en un primer momento Maxi Trusso.

"Se está esforzando por cantar bien, pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio, tomemos unos whiskys y hacemos rock and roll. Ella es el máximo exponente de la grasada”, agregó el DJ.

La respuesta

La cantante se mantuvo en silencio, en honor a su canción dedicada a Moria Casán, pero apareció en Twitter días después del ataque. “Este moment no puede ser más ‘Quiénes son’ jajaja. Besitos”, escribió.

Pepo Ferradas, su representante, hizo lo suyo en Instagram, sobre una publicación que daba la noticia: “Suena a artista enojado porque Lali no quiso cantar en su disco”.

La calma parecía haber llegado pero un logro de la artista volvió a disparar el enojo. “Lali se convierte en el álbum nacional como mayor duración dentro de la lista de ventas físicas en Argentina en 2023, superando a Cupido de Tini Stoessel”, se anunció.

En los comentarios, Trusso hizo propio el reconocimiento: “Al final le hice promo al disco. Les mando un beso”. Debajo, se encargó de cruzarse con varios seguidores de Lali en Twitter.

Finalmente, tras el escándalo que se armó en redes sociales, la ex Esperanza Mía recomendó: “¡No le den tanta importancia a todo amores! ¡Canten ‘Quiénes son’ y ya está! Eso hago yo”. Pocos segundos después, Moria Casán le envió su apoyo en un tuit, rememorando su ya famosa frase “¿Quiénes son?”.