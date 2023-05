VIDEO. Se picó otra vez: Insultos y gritos de Yanina Latorre contra María Fernanda Callejón

Luego de escuchar una serie de declaraciones de María Fernanda Callejón en su contra, ahora Yanina Latorre explotó de furia y realizó un picante descargo repleto de insultos: "¿De qué habla esta mujer? A ver, vamos a ordenarnos. Vamos a hablar primero de las pelotude... y los inventos", arrancó. Y Luego recordó: "Cuando Karina Iavícoli en su momento tuvo una primicia que eran unos chats de tu exmarido con una mujer y los contó te enloqueciste, que era válido porque nos pasa a todos y le ha pasado a todos. Perfecto, viniste acá y la mataste. Te apoyamos".

Entonces, Latorre sostuvo que en aquel entonces habló con ella "privadamente de cosas" que decidió no hacer públicas. "Nunca las conté porque tenemos un vínculo hace mucho tiempo porque vos fuiste muy amiga de Diego cuando eran jóvenes, cuando vos eras amante de (Guillermo) Cóppola. Amante, no novia, porque él estaba casado. ¿Ok? O sea que yo sí soy una señora y tengo el culo limpio y me parece que vos no...", confesó. Y sin más, agregó: "Después de eso empezaron a salir rumores tuyos de una separación. Salían en todos los portales, te preguntamos acá varias veces al aire y vos la negaste. Cada uno tiene sus procesos. Yo sé que vos estabas en un momento complicado y tenías una crisis".

"No sé en qué te traicioné, nunca conté ningún secreto tuyo y era data. No me mates a mí como mensajera, mata al que manda el mensaje. Era un divorcio y vos viniste acá a contar que no lo querías contar y que sí, estabas separada", añadió.

"Yo no compito con vos ni con nadie, no compito con Balli, no me interesa y a una mujer de tu edad, de casi 60 años, le tendría que dar mucha vergüenza a una mina que fue víctima, como yo, tirarle un cuerno por la cabeza. ¿Te jode tanto que pudimos salir adelante y por ahí vos no en tu matrimonio y que yo perdoné a mi marido y que estamos bien?", siguió, visiblemente enojada.

Y como si fuera poco, agregó: "Natacha Jaitt, a quien nunca ni nombré ni critiqué, no está. No puede ni defenderse ni hablar. ¿Explicame para qué me tirás el cuerno? ¿Qué ventilé? ¿Vos estás queriendo decir que yo soy famosa porque fui cornuda? No, bolu..., yo soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días de mi vida".

En tanto, sobre el final de su descargo subió el tono y fue muy polémica, con insultos incluidos. "Yo no fui amante de nadie. Y perdonen las palabras, no le chu.. la pi.. a nadie. No me dieron un panel ni una obra de teatro por co... ni por chupar pi.. Todo me lo gané con talento y sola. Yo no sé si vos podés decir lo mismo. Y acá se terminó el tema", lanzó.

Y el final fue más que afilado:"Vos, la pautera chorra de Mengolini, la inútil de Chipi y el vendido de Duggan me tienen la con... seca, les mando un beso. Y ahí les di un informe para todos, porque soy la genia del contenido. Y mañana sigan hablando, amor. Me tienen los hue... por el piso, bolu.... ¡Aprendan a laburar!", sentenció Yanina.