La platense que sueña con ser chofer volvió a denunciar "discriminación": "Voy a seguir intentando"

La platense que sueña con ser chofer de micros y que denunció haber sido discriminada "por ser mujer", Zulma Espínola, continúa con el reclamo a las empresas de transporte de la Región y aseguró que no se dará por vencida. Su caso salió a la luz en marzo y, si bien a esta parte hubo algunos avances en la materia, ya que luego de sus planteos las empresas han decidido contratar a mujeres, va por más. En ese sentido, anhela con tener su oportunidad y desea que se amplíe el cupo femenino al mismo nivel de los hombres.

Por un lado, Zulma lamentó que si bien sigue enviando su curriculum a las líneas de micros de la Región, aún no la han llamado para trabajar. Una de las compañías "tomó a tres mujeres, pero falta más". A diferencia de aquella ocasión, esta vez, a principios de abril, la convocaron a una entrevista y participó de una prueba de manejo. "En ambas instancias me fue muy bien, pero no me llamaron", dijo.

"Las empresas han hecho publicidad con la contratación de dos mujeres. Esperemos que no quede ahí. Y que a mí no me discriminen por haber iniciado el reclamo", expresó.

La vecina, de Tolosa, recordó que comenzó con su búsqueda laboral comenzó en octubre y que cuenta con registro profesional habilitante desde mucho antes. Según contó, se trata de una actividad que la apasiona y que hereda de familia, ya que su padre también fue chofer de la vieja línea 518. "En el último tiempo me arreglé manejando un remís habilitado, siempre manejando y transportando a personas", sostuvo.

"Tengo una nena de 4 años y un nene de 7. No me doy por vencida, no es un reclamo sólo por mí, sino por muchas mujeres. Tengo miedo que me discriminen por haber empezado con el planteo ya que hasta antes de marzo no teníamos ninguna mujer manejando micros y ahora sí hay dos chicas, pero voy a seguir intentando", comentó.

En el marco del reclamo, Zulma, por medio de su abogado, Eduardo Curutchet recurrió al Ministerio de Transporte de la Provincia, al Ministerio de Mujeres y al INADI. "A pesar de pedir audiencia no me han llamado para hablar". En tanto que la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a partir de su caso, solicitó un pedido de informe a las empresas del sector para obtener detalles sobre la situación de la contratación de mujeres. Asimismo, un concejal de La Plata elaboró un proyecto de ordenanza para que las empresas de transporte incorporen progresivamente el cupo femenino en un orden del 50 por ciento, además de contar con 1 por ciento de cupo de personas trans.