Santa “A” va por la recuperación en hockey femenino

Santa Bárbara “A” (13 puntos) buscará hoy recuperarse, cuando se mida frente a San Lorenzo (12), en el marco de la novena fecha del torneo Metropolitano de Primera División de hockey femenino.

El partido tendrá como escenario a la cancha del Parque Olímpico del barrio porteño de Villa Soldati y se jugará desde las 14 con la televisación de la señal de Star+; mientras que previamente lo harán Ducilo y Hurling, en Caballeros.

Las tres últimas derrotas consecutivas que arrastra el equipo de Gonnet le han hecho perder ubicaciones en la tabla de posiciones por lo que se ubica en el sexto lugar.

A continuación, el programa de los equipos platenses:

Primera B: Náutico Hacoaj (15) vs Santa Bárbara “B” (11).

Primera C1: Sociedad Hebráica (14) vs San Luis “A” (21, segundo). Primera C2: Lanús (13) vs Universitario “A” (16).

Primera D1: Estudiantes ”A” (11 puntos) vs St. Catherine ‘s “B” (13). Primera D2: Universitario “C” (13) vs San Albano (20, único puntero). Primera D3: Universitario “B” (18, segundo) vs San Andrés (20, líder absoluto).

Primera D4: Santa Bárbara “D” (5) vs Colegio Manuel Belgrano (4). Primera E1: Santa Bárbara “F” (11) vs Italiano “D” (11).

Primera E2: Cerro Pilar (9) vs Estudiantes “B” (17) y SAG de Lomas de Zamora 1, Universitario “D” 0 (Se jugó el jueves).

Primera E3: Hindú “B” (15) vs Everton (6). Primera E4: Q.H.S “B” (13) vs Santa Bárbara “E” (3).

Primera F2: Gimnasia “B” (15) vs. Huracán “B” (9) y Asociación Coronel Brandsen (3) vs Santa Angela (22, líder absoluto).

Primera E3: Albatros (1) vs Porteño “B (7).

CABALLEROS: ganó LA “U”

En uno de los partidos adelantados de la 9ª fecha del Metropolitano masculino de Primera División, Universitario se trajo una importante victoria al vencer como visitante a Banfield 3 a 2. Los goles de la “U” fueron marcados por Sebastián Bruno, Ignacio José González y Máximo Kiernan. De esta manera, la “U” suma 10 puntos y en la próxima jornada recibirá a Ducilo.

El equipo de Gonnet arrastra tres caídas consecutivas, por lo que se alejó de los puestos de arriba