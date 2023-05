La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado 27 de mayo tendrá la continuidad de una nueva fecha del torneo de primera división, que lo tendrá a Gimnasia recibiendo a Sarmiento en el Bosque y a Independiente haciendo lo propio ante Lanús, en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. A su vez, hay acción en el mundial Sub-20, con Brasil - Nigeria y Colombia - Senegal, que se estarán midiendo en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

11:00 Gimnasia (LP) vs Sarmiento (J) ESPN Premium

18:00 Platense vs Belgrano ESPN Premium

20:30 Independiente vs Lanús TNT SPORTS

MUNDIAL SUB 20

15:00 Brasil vs Nigeria DIRECTV / TYC SPORTS PLAY

15:00 Rep. Dominicana vs Italia DIRECTV / TYC SPORTS PLAY

18:00 Colombia vs Senegal DIRECTV / TYC SPORTS PLAY

18:00 Japón vs Israel DIRECTV / TYC SPORTS PLAY

SERIE A

10:00 Salernitana vs Udinese STAR +

10:00 Spezia vs Torino ESPN 3/ STAR +

13:00 Fiorentina vs Roma STAR + / ESPN

15:45 Inter vs Atalanta STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Borussia Dortmund vs Mainz 05 STAR +

10:30 RB Leipzig vs Schalke 04 STAR +

10:30 Union Berlin vs Werder Bremen STAR +

10:30 Colonia vs Bayern München ESPN 2/ STAR +

10:30 Monchengladbach vs Augsburgo STAR +

10:30 Eintracht Frankfurt vs Freiburg STAR +

10:30 Wolfsburg vs Hertha Berlin STAR +

10:30 Bochum vs Bayer Leverkusen STAR +

10:30 Stuttgart vs Hoffenheim STAR +

LIGA DE ESPAÑA

14:00 Sevilla vs Real Madrid ESPN 3/ STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Angers vs Troyes STAR +

16:00 RC Strasbourg vs PSG STAR +

16:00 Rennes vs Monaco STAR +

16:00 Montpellier vs Niza STAR +

16:00 Marsella vs Brest ESPN 3/ STAR +

16:00 Lyon vs Reims STAR +

16:00 Lille vs Nantes STAR +

16:00 Lens vs AC Ajaccio STAR +

16:00 Clermont vs Lorient STAR +

16:00 Toulouse vs Auxerre STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:00 Villa Dalmine vs Ind Rivadavia TYC SPORTS PLAY

15:00 Dep. Madryn vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

15:30 Guemes (SdE) vs San Telmo TYC SPORTS PLAY

17:05 Alte Brown vs San Martin (T) TYC SPORTS PLAY

19:10 Dep. Moron vs Temperley TYC SPORTS PLAY

21:15 Quilmes vs Atlanta TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

15:30 Sacachispas vs Colegiales FÓRMULA 1

11:00 Gran Premio de Mónaco (clasificación) FOX SPORTS/ STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Paranaense vs Gremio STAR +

16:00 Fortaleza vs Vasco da Gama STAR +

18:30 Cuiaba vs Coritiba STAR +

18:30 Flamengo vs Cruzeiro STAR +

21:00 Sao Paulo vs Goias STAR +

RESERVA

11:00 River Plate vs Velez YOUTUBE LPF AFA