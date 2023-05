Robo, culatazo y miedo: lo interceptaron en la puerta de su casa

“En esta ocasión me robaron una camioneta cero kilómetro que la había comprado sólo dos días antes. Pero en octubre, también me robaron acá otra camioneta similar, pero modelo 2019. Se ve que me tienen marcado”, reflexionó con amargura en la tarde de ayer a este diario Serafín (40).

Fue en la puerta de su vivienda en 520 entre 150 y 151, de la localidad platense de Melchor Romero.

Sobre el último de esos atracos, este comerciante, de nacionalidad boliviana, detalló que “fue a las 12 de la noche del viernes, cuando ni bien llegué a casa e ingresé al garaje mi camioneta Toyota Hilux, color blanca, modelo 2023, se me vinieron encima dos asaltantes que tenían armas de fuego”.

Sobre esos jóvenes, puntualizó que “tienen entre 25 a 30 años, uno estaba encapuchado y el restante, con una gorrita con visera”.

No obvió mencionar, a su vez, que “hay quienes vieron que estaban con cómplices que los esperaron en una camioneta Nissan, que se fue del lugar recién cuando los que me asaltaron escaparon con mi vehículo”.

“VENIMOS POR LA CAMIONETA”

Serafín recordó cómo fueron los instantes en que ambos hampones le dieron a conocer sus intenciones, una vez que lo redujeron a mano armada: “Venimos a llevarte la camioneta”, fue la frase que le espetaron a la víctima y que precedió a un fuerte culatazo que uno de los desconocidos le aplicó en la cabeza para desalentar cualquier reacción del damnificado.

Acto seguido, lo corrieron a un costado y en rápidos movimientos los dos delincuentes se subieron a ese rodado, hicieron marcha atrás para sacarlo del garaje y luego aceleraron por calle 520, en sentido de circulación ascendente.

Todo ante la bronca e impotencia del damnificado, pero también en medio del agudo dolor en la cabeza que le provocó el golpe recibido.

”Fue un impacto seco, que no me abrió ningún corte sangrante y entonces no fue necesario que me atiendan en el hospital”, rescató Serafín.

Cuando se le preguntó si en el trayecto hacia su domicilio había advertido que algún vehículo lo estuviera siguiendo, respondió: “No me di cuenta si fue así, pero tampoco lo descarto”.

Lo concreto es que, insistió, “sólo les importó robarme la camioneta, porque tranquilamente podrían haberse metido en casa para apoderarse de otras cosas, pero no lo hicieron”.

“Se quedaron a lo sumo un minuto y escaparon con mi Toyota Hilux nuevita”, completó sumido en el desánimo y temor por el violento episodio vivido.

“DEBEN SER LOS MISMOS”

Posteriormente, recordó que en octubre último fue cuando sufrió el primer robo de ambas camionetas, también en ese inmueble.

A diferencia de lo ocurrido en la noche del pasado viernes, en aquella ocasión “yo no estaba, porque me encontraba trabajando, pero vinieron cuatro delincuentes armados y asaltaron a mis dos hijas, de 15 y 17 años”.

“Las encañonaron y les pidieron saber dónde había dinero, aunque ellos mismos revolvieron toda la casa para buscarlo. Se quedaron una hora y sustrajeron también mi camioneta Toyota Hilux, modelo 2019”, reveló.

Serafín lamentó no únicamente las pérdidas materiales de ese atraco, sino que reparó al mismo tiempo en “el gran susto que se llevaron mis hijas”.

En tanto, reflejó que “tenemos cámara de seguridad en la cuadra y la Policía está analizando las imágenes, pero calculo que deben ser los mismos delincuentes o al menos diversos integrantes de una misma banda”.

No obvió citar, a su vez que, en la cuadra los vecinos cuentan con el sistema de alarma vecinal “pero ni yo ahora ni mis chicas en octubre hicimos a tiempo de activarlo”.

“Ya me da miedo salir o volver a casa. El barrio viene con otros robos. Por eso, estamos analizando en familia si seguiremos viviendo acá o nos mudaremos”, admitió Serafín.

Por lo pronto, se ignora el paradero de los asaltantes y hay temor en el barrio a nuevos asaltos.

Serafín y su familia viven allí hace diez años. Tuvieron tres asaltos y creen que los tienen marcados