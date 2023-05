"Soy muy sexual, pero ahora estoy apagado": Nico Vázquez y su intimidad con Gimena Accardi

Ahora, el protagonista de Tootsie dio detalles de su relación con la actriz, que lleva más de 15 años. Recordemos que, La pareja de Nico Vázquez y Gimena Accardi es una de las más sólidas del mundo del espectáculo. Se conocieron en 2007 cuando comenzaron a trabajar en Casi Ángeles en Telefe, y desde ahí jamás se separaron.

Pero, por estos días, Nico habló y dio detalles de su intimidad con la actriz: “Ahora estoy más apagado porque con ocho funciones la libido se baja un poquito”, señaló en referencia al tiempo que le demanda la actuación con Tootsie. Lejos de arrepentirse de sus declaraciones pero sí sumando más información, el actor confesó: “Pero sí, soy muy sexual, lo reconozco. Y ella también, va para adelante”.

Luego, el actor, expresó lo importante que es en su vida Accardi, su mujer y compañera desde hace más de una década. “Es mi equilibrio, es el amor. Nos complementamos. Siento que cuando estamos juntos... cuando la tengo cerca, soy mejor. Me siento completo, me siento bien. Nos elegimos y dentro de poco vamos a cumplir 16 años juntos, que es un montón. Nos han pasado cosas muy fuertes y muy hermosas, otras no tan hermosas. Eso siempre nos unió y no es poca cosa. Todos los días le encuentro algo nuevo a la relación, al amor que no es otra cosa más que Gime", reveló.

Finalmente, y como si fuera poco, se manifestó en sus redes: “Agradezco que me elijas para compartir esta vida. Sos tan especial. Siempre te digo que sos como un hada, así que el otro día me puse a investigar y lo confirmé”, subió Vázquez, y compartió la conclusión a la que había llegado. “La variedad de labores que llevan a cabo las hadas es casi infinita además de cantar y bailar, ayudan a los seres humanos y protegen a los que aman”, contó el actor enamorado.