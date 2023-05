Más quejas por el "insoportable olor a humo" en La Plata que hace "picar los ojos": qué dijo el municipio

Miles de vecinos pasaron otra noche con los "ojos que arden" y "olor a humo", que aún persiste durante las primeras horas de este jueves. Tal como denunciaron ayer, los mensajes siguen llegando a la redacción de este iario y se multiplican, mientras la bronca va en aumento.

Por caso, Liliana, lectora de EL DIA y frentista de la zona de 79 y 9, sostuvo que "el olor a humo no deja respirar y pica los ojos". En ese sentido indicó que "proviene de la cantera a cielo abierto de la zona de las calle 19 y 85, como ya ha sucedido otros años".

Además contó que esta noche "dormía plácidamente y me despertó el terrible olor. Ayer llamé al 147, me tomaron el reclamo con el número 2787365, y acabo de reiterar el reclamo", al tiempo que agregó: "La persona que me atiende me dice que no tiene acceso a tomar reclamos y que llame a los bomberos".

Por su parte, desde Barrio Monasterio escribió Jorge, quien aseguró: "Toda la semana sufriendo el humo y según dicen los vecinos viene de una Cantera de calle 90 y 18". Según precisó, al hombre le genera "problemas para respirar" y calificó al olor como "nauseabundo, penetrante" y que "se mete en los domicilios".

Mientras que vecinos de la zona de 11y 73 manifestaron que "otra vez hay olor a basura quemada, igual que ayer. Es insoportable como ahoga".

La respuesta oficial

Ante la consulta de EL DIA, el Municipio confirmó ayer que el humo se debió a un incendio en la cantera que abarca las calles 17 a 19 y de 86 a 90. El personal de las áreas de Control Ambiental, Protección Civil y la Delegación comunal, junto a los bomberos, mitigaron el foco, se indicó.

Se aclaró que los residuos que quedan bajo tierra continúan encendidos y que se harían tareas preventivas para frenar avances ígneos. “Se hace un seguimiento minuto a minuto de la situación, con el objetivo de poder administrar las acciones y recursos que sean necesarios”, se comunicó.

Desde 2015, el predio se clausuró en varias oportunidades, según revelaron. En enero de 2022 se registró otro incendio en ese predio. También en ese verano se incendió la alarma por un incendio en la cantera de Hernández.