"A mi hija la mataron en vida en esa escuela": dramático relato de la madre de una de las alumnas agredidas

Los episodios de violencia escolar se acrecentaron en el último tiempo y se volvieron una moneda corriente en la Región. Las denuncias de los padres y los reclamos a los directivos van en aumento y, hasta el momento, no hay soluciones efectivas en la inmediatez.

Tal como se anticipó en la jornada de ayer, una adolescente de 14 años fue amenazada con un arma blanca por un grupo de compañeros en el baño de la Escuela Secundaria Nº3 de Los Hornos . A la salida, fue atacada por el mismo grupo y terminó siendo salvada de milagro por su hermana. También, en los últimos días, una chica fue brutalmente atacada por sus compañeras en una escuela de El Dique.

Asimismo, la madre de la adolescente atacada en la escuela secundaria E. E. S. N° 4, ubicada en 46 entre 125 y 126 de Ensenada, afirmó que ningún directivo ni una preceptora intervino para frenar la golpiza contra su hija. "Estoy cansado de esta situación. Hice la denuncia en la comisaría de mi barrio denunciando a las agresoras, al personal escolar y directivos de la escuela. Ya hemos tenido varios problemas por bullying, acosos y maltrato físico y psicológico. Mi hija tuvo que acudir a un psicólogo y psiquiatra por todo este tema, le arruinaron la vida y se la siguen arruinando", afirmó en declaraciones a TN.

Ante los reiterados episodios, los directivos plantearon como una solución aislar a las víctimas del violento grupo en el lugar donde funciona la dirección de la institución educativa, revictimizando a los alumnos. "En el baño la amenazaron con una navaja, después fue atacada por dos compañeras y a la salida la esperó un grupo de 15 chicos aproximadamente", afirmó la madre de una de las víctimas.

"No podía ir al baño por miedo a que le pegaran"

En contacto con EL DIA, Andrea, la mamá de la nena damnificada en el establecimiento educativo de Los Hornos, relató lo sucedido y el “calvario” que su familia atraviesa a raíz del violento ataque que derivó en “amenazas” a otros integrantes de su círculo.

Con la voz quebrada y entre lágrimas de desesperación, la progenitora de la víctima, la cual se preserva su identidad, contó: “Quienes conocen a mi nena desde el jardín saben que nunca tuvo nada de violencia, yo cometí el error de cambiarla de colegio por una cuestión económica y de comodidad ya que está cerca a la casa de su abuelo”, indicó la madre.

En esta línea agregó: “Todo arrancó en el interior del baño, le sacaron una navaja. Mi hija es nueva, le tienen bronca porque estudia, es solitaria y no habla mucho. Le tienen bronca por ese lado. Aparentemente por lo que me dijo la directora del colegio, los padres de estas chicas ya estaban citadas porque no es la primera vez que están involucradas en un episodio así”, contó.

Llena de angustia por lo sucedido, Andrea reveló que los directivos del colegio le dijeron que “no puede hacer mucho más por las leyes que tenemos”, por lo que se mostró indignada. “No las pueden expulsar. Las profesoras son amenazadas. Es tristísimo lo que pasa en ese colegio. Yo cuando entré parecía la cárcel de Olmos, no puedo creer en la sociedad violenta que estamos viviendo”, sostuvo.

Por último afirmó que tanto a ella, como a su otra hija -quien tiene una beba-, fueron amenazadas por los familiares de las menores denunciadas: “Te vamos a matar le dijeron por defender a su hermana. Estamos aterrados. Mi nena me contó ahora que nunca iba al baño porque tenía miedo”, concluyó.

El caso ya se encuentra en manos de las autoridades policiales y judiciales y se esperan novedades al respecto.

"Hay un grupo de 12 a 15 chicos que no van a estudiar, van a molestar o a pasar el día. Mi hijo me pide ir a la escuela, pero yo no lo puedo mandar así", aseguró el padre de uno de los alumnos. También, afirmó que hay un grupo de padres que están organizados y están de acuerdo que no están dadas las condiciones para que los chicos asistan a estudiar.