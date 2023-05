Un nene llevó una pistola y amenazó a sus compañeros

Un alumno de 12 años llevó un arma de fuego a la escuela y causó pánico entre compañeros, maestros y familias de la comunidad educativa de Berazategui, en el sur del Conurbano bonaerense. Los padres aseguran que no es la primera vez que sucede y denunciaron que las autoridades no toman las medidas de seguridad necesarias para que no vuelva a ocurrir.

El hecho, que se suma a los reportados en La Plata (página 17), se registró durante las últimas horas en la Escuela Primaria Número Nº 47, ubicada en calle 8 y 128. Según trascendió, días atrás el mismo alumno asustó a sus compañeros con una navaja. Y al parecer estaba suspendido, pero habría ingresado igual al establecimiento por la puerta de la secundaria.

En este contexto ayer se acercaron madres y padres de los alumnos, alertados por mensajes en grupos de WhatsApp y por sus propios hijos de la situación. Las familias se concentraron frente a la puerta de la institución para obtener más detalles de lo ocurrido y reclamar respuestas a los directivos del colegio.

En declaraciones a la prensa, la madre de un alumno contó que el chico tiene problemas de conducta y que su familia no puede hacer nada. “En un audio habla la tía. Cuenta que su madre lo abandonó y su padre es adicto, y se quedó con los tíos”, contó Maira.