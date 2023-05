La lluvia convirtió a una calle de La Plata en una pista de rally: autos encajadados y trompos

La lluvia que cayó en las últimas horas en la Región dejó consecuencias en las calles del Gran La Plata que aún no tienen pavimento.

Uno de los reclamos llegó desde Los Hornos. "En esta condición esta la calle 90 entre 137 y 155. Una lástima que cada vez que llueva e intentamos salir a trabajar pase esto. Tener que dejar los autos tirados en la calle y salir embarrados hasta la cabeza, Solo pedimos tener acceso a nuestras casas y poder salir a trabajar".

Por otro lado, en Berisso una frentista reclamó: "Estas son las calles de 71 desde 125 a 131 no se pueden transitar varias reuniones tuvimos con la municipalidad y no hacen nada los remises no quieren entrar los autos se encajan las motos se caen es imposible transitar.