Lizy Tagliani contó por primera vez que sufrió abuso intrafamiliar desde los 5 años

Lizy Tagliani visitó a Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi, por Telefe. Tras su casamiento con Sebastián Nebot y la búsqueda de adoptar, la conductora contó por primera vez que sufrió abuso por parte de su tío cuando era niña.

Lizy, desde chica, se identificó como una persona trans y eso fue una de las cosas que más marcaron su vida y su infancia. Así, relató que “no tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquita. Desde los cinco años”.

La conductora de ‘Got Talent’ reveló que a esa joven edad “aprendí a defenderme sola”. “Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho y, cuando comprendí la gravedad de la situación, preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba que me dio un trabajo mucho tiempo después a los 14 años”.

“Era un tío. Cuando me di cuenta que no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía, porque él dormía la siesta y yo lo provocaba. Con eso pasé mucho tiempo sin poder decirlo. Mis tías, creo que alguna vez vieron algo”, agregó.

“Cuando tuve la posibilidad, nunca más le dirigí la palabra ni me acerqué nunca más. Nunca me atreví a contarle la verdad a mamá porque él la hacía feliz”, explicó. A su vez, mencionó que su esposa “se está enterando de esto ahora, pobre”.

En tanto, Lizy cerró: “No tengo traumas ni remordimientos; es parte de algo que me pasó. Es como que me lastimaron mucho y lo sané. Nunca conté esto, ni a mis amigos. Después tuve muchas cosas lindas en mi vida”.