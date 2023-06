“Es muy carnívoro”: Marcela Kloosterboer, entre el vegetarianismo y el pedido de su hijo

Marcela Kloosterboer es una de las famosas argentinas pioneras en llevar adelante su batalla a favor del vegetarianismo y contra el consumo de carne animal. Este afán se lo ha heredado, en gran parte, a su hija mayor pero no así a su hijo menor.

Este domingo, la ex “Las Estrellas”, pasó por La Peña de Morfi y reveló cómo hace cuando su hijo le pide consumir carne animal. Juana tiene 7 años y Otto 4, fruto del amor con Fernando Sieling.

Georgina Barbarossa abordó el tema en la mesa, sobre la alimentación de los menores y su elección de no consumir esta proteína. “¿Qué le das de comer a tus hijos?”, fue la duda.

“Otto es muy carnívoro porque mi marido come carne”, respondió. Y esto dio paso a otra consulta, sobre cómo hace para cumplir la demanda del menor en el hogar familiar que es, mitad carnívora y mitad vegetariana.

“Si es carne, cocina él, sino cocino yo”, destacó. “Pero ni un huevo le das?”, quiso saber la conductora. “Un huevo sí. Un huevo duro. Compro huevos de campo donde las gallinas no son criadas tortuosamente como las crían”, detalló.

La situación no se repite con la mayor, de siete años: “Juana está yendo más por ese camino. Hay días que me dice ‘hoy no estoy de ánimo para comer animales. Come más variado, más de lo que como yo, siempre como un menú distinto. Por ejemplo, unos nuggets de lenteja. Los compro, no es que me pongo a cocinar”.

“Hay dietéticas que tienen de todo, así que en vez de meter en el horno unos nuggets de pollo, metés unos de lentejas con una ensalada o verduras al horno, cualquier cosa”, cerró la actriz.