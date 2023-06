La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo se definirá en el Estadio Único "Diego Armando Maradona", la final del mundial Sub-20 entre Italia y Uruguay. Previamente, jugarán por el tercer puesto en el mismo escenario, Israel ante Corea del Sur. Además, Novak Djokovic se disputará el trofeo de Roland Garros ante Casper Ruud. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

SERIE A

15:30 Spezia vs. Hellas Verona ESPN 2/ STAR +

AMISTOSO INTERNACIONAL

20:00 Chile vs. Cuba

BRASILEIRAO

11:00 América Mineiro vs. Athletico Paranaense STAR +

16:00 Internacional vs. Vasco da Gama STAR +

16:00 Sao Paulo vs. Palmeiras STAR +

18:20 Vitória vs. Criciuma STAR +

18:20 Goiás vs. Fluminense ESPN 2/ STAR +

18:30 Flamengo vs. Gremio STAR +

WNBA

14:00 New York Liberty vs. Dallas Wings ESPN 3/ STAR +

16:00 Washington Mistics vs. Seattle Storm ESPN 3/ STAR +

TORNEO MAURICE REVELLO 2023

09:00 Arabia Saudita vs. Costa Rica STAR +

12:30 Francia vs. Venezuela STAR +

A1 PADEL

09:00 Mónaco - Final STAR +

ROLAND GARROS

10:00 Novak Djokovic vs. Casper Ruud STAR + / ESPN

FÚTBOL DE PARAGUAY - TORNEO APERTURA

11:00 Tacuary vs. Cerro Porteño TIGO SPORTS

19:00 Olimpia vs. Resistencia TIGO SPORTS

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

11:50 Argentina vs. Países Bajos ESPN 2/ STAR +

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

12:30 India vs. Argentina ESPN 2/ STAR +

MUNDIAL SUB 20

14:30 3° y 4° puesto: Israel vs. Corea del Sur DEPORTV/ DIRECTV

18:00 Final: Uruguay vs. Italia DEPORTV/ DIRECTV

SERIE B

15:30 Bari vs. Cagliari DIRECTV SPORTS +

LIGA SMARTBANK

15:50 Levante vs. Alavés STAR + / ESPN

FÚTBOL URUGUAYO

17:45 Nacional vs. Maldonado STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 New York Yankees vs. Boston Red Sox ESPN 3/ STAR +