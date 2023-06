La Joaqui y una dura denuncia debido a su salida de los escenarios: “Lamento tener que comunicarlo”

Ahora, la Joaqui sorprendió a sus seguidores una vez más al realizar una denuncia en sus redes sociales. “Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube.

Asimismo agregó: "Cualquier contendido que se publique allí será sin me consentimiento”, la cantante lo dijo en sus redes sentenciando: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”, sin especificar a quién iba dirigida estas palabras, dejó en claro que está lista para dar pelea.

Así, la artista de 28 años había anunciado la semana pasada los motivos por los que se alejaría de los escenarios por tiempo indeterminado. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, confesó.

El cuadro de situación no deja causar cierta sorpresa, debido que la autora de ‘Butakera’ venía de lanzar un nuevo tema junto a Callejero Fino, “0$”, una fusión de rap y rkt. La canción incluso tuvo una gran repercusión, alcanzando 1.303.167 visualizaciones en YouTube. La Joaqui y Callejero Fino ya habían lanzado “LATI2″, el 24 de mayo pasado, que ya tiene más de un millón de reproducciones en Youtube. Y, gracias a la increíble química que generaron, se animaron a sorprender a su público con una nueva colaboración.

Por último, recordemos que hubo un hecho que afectó a la artista recientemente: se cumplió un año de la muerte de su amigo cercano, El Noba. El cantante de cumbia falleció el 3 de junio del año pasado tras un accidente vial con su moto.