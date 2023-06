Confirmaron a Santiago del Moro como conductor en la gala de los premios Martín Fierro

Sabido es que, el próximo domingo 9 de julio se realizará la 51° edición de los premios Martín Fierro, los galardones que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y la gran fiesta tendrá lugar en el salón principal del Hotel Hilton. En ese sentido, ahora se reveló que el conductor de la misma iba a ser Santiago Del Moro: “Estoy feliz con lo del Martín fierro, ya se confirmó. Así que estoy contento”, dijo el conductor de la última emisión de Gran Hermano.

“Es una fiesta que amo y en su momento estuve por hacerla, hace unos años atrás. Y al final no se dio. Pero ahora están dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, me parece que está bueno hacerla. Es divertido, me gusta”, agregó Santiago entusiasmado con el desafío de conducir los grandes premios de la televisión argentina. Además, confirmó que conducirá solo y no en dupla.

“Yo quiero ganar algo, es muy lindo subir ahí y levantar ese premio. Te sentís el rey del mundo. Y este año se está armando un premio gigante, espectacular. Me contaron ayer que estuvieron probando el menú y me dijeron que es el más rico que han probado en muchos años. Van a haber muchos invitados”, siguió del Moro.

Finalmente, reveló un secreto: “El postre va a ser en lata. Lo van a presentar en una lata y viene con un martillo. Vos martillás la lata y descubrís tu postre. ¡El postre en lata va a ser el hit del Martín Fierro! Espero que sea rico”, confesó Santiago.