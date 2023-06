VIDEO. Otro barrio de La Plata salió a la calle para pedir por el agua

El barrio Altos de San Lorenzo padece, desde hace 25 días, la falta de agua y de respuestas por parte de Absa. Por ello, decidieron cortar la calle 27 y 72 para dar voz a su reclamo.

Según contaron los vecinos, son varias las manzanas afectadas. Solo en esa zona, hay “cinco o seis manzanas” pero el inconveniente se extiende hasta Villa Lenci y Los Hornos.

Solo cuentan con servicio, “un chorrito de agua”, durante la noche y con eso no llegan a “llenarse los tanques”. Con lo poco que pueden reunir deben bañarse y tratar de juntar algo para el día.

Pero el drama, en esta cuadra en puntual, aumenta puesto que es un barrio de 46 casas, la mayoría duplex y con baños en la planta superior, lo que hace imposible que llegue agua con la baja presión. Por ello, este jueves a las 15 hs se congregaron para manifestar su reclamo.

Uno de los vecinos afectados mostró los comprobantes de pago por adelantado a Absa: “Tengo hasta septiembre del 2023”. Además, los números de reclamos: “Yo cumplo, pero ellos no cumplen”.

En las últimas horas, como todos los días, todo el barrio llamó para reclamar pero la última respuesta que recibieron de la empresa es que “no hay reclamos”. “Hace un mes estamos así y no es la primera vez. No registran las quejas de los vecinos. Reclamamos personalmente y por el barrio. No sé cómo se atreven a decir que no hay reclamos. Dicen que no figuran en ninguna parte, entonces ¿qué hicieron con los reclamos? Absa está haciendo todo ilegal. No hay presión porque la mandan a otro lado”, explicó una vecina del barrio.

“Ya pasó una vez, se hizo una movilización y se solucionó. Cuando esto se sepa, algo va a pasar”, agregó. Los inconvenientes se registran desde 27 a 23 y de 72 a 78 en el caso de Altos de San Lorenzo pero el panorama se repite en Villa Lenci y Los Hornos.

Respecto a si desde la entidad se acercan a inspeccionar el barrio, destacaron: “Vienen, miran y se van. El problema está en la bomba, que está a 50 metros”. Desde Absa, cuando les responden, indican que “la bomba no tiene fuerza. Tiene que tener 8 kilos y es de 3. Entonces, que vengan a cambiar la bomba”. De no conseguir solucionar el inconveniente, se movilizarán a “la central con más gente”.