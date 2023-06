Juega el campeón: Argentina tendrá otra prueba amistosa antes de las Eliminatorias

El campeón del mundo vuelve al ruedo tras la histórica obtención en Qatar 2022. Con Lionel Messi como titular y emblema, Argentina enfrentará a Australia en su primer amistoso de la fecha FIFA. El encuentro se jugará a partir de las 9 en el Estadio de los Trabajadores de Beijing. Irá televisado por TV Pública y Tyc Sports.

Tras los partidos que jugó ante Panamá y Curazao, la Selección tendrá la primera de sus dos pruebas amistosas antes del comienzo de las Eliminatorias. Con su llegada a China, la Selección despertó una enorme expectativa y se espera que el estadio esté colmado con casi 70.000 simpatizantes para el choque amistoso.

Con este partido, el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará su gira por Asia y a su vez, reeditará el partido de octavos de final del último Mundial, donde hubo triunfo argentino.

Una vez finalizado el encuentro, lo más probable es que el capitán Messi no esté en el amistoso ante Indonesia el próximo lunes, en Yakarta. Según trascendió, se irá de vacaciones unos días para luego viajar a Miami y sumarse a su nuevo club, el Inter, que disputa la MLS.

Por otro lado, está será la última fecha FIFA para el seleccionado argentino antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Será el objetivo a corto plazo de la Scaloneta.

Tras la oficialización del calendario por parte de CONMEBOL, Argentina iniciará la competencia oficial en septiembre contra Ecuador, en el estadio Monumental, y luego visitará a Bolivia en la altura de La Paz.

MANTIENE LA ESTRUCTURA

Para este primer amistoso de la fecha FIFA, Scaloni le dará confianza a la base del equipo que jugó la histórica final contra Francia del pasado 18 de diciembre en Qatar. Si bien el técnico dijo que va a poner al que mejor esté, hay fuerte expectativa en Alejandro Garnacho. El delantero del Manchester United, con un futuro enorme, podría sumar sus primeros minutos con la Selección.

Más allá que tiene que jugar encuentros oficiales para no ser tentado por otro país, la joven estrella ratificó su deseo de jugar para la Argentina, luego de no haber sido autorizado por su club para estar presenteen el Mundial Sub 20.

El delantero, que nació en Madrid pero tiene madre argentina, cumplirá 19 años el próximo 1 de julio y en abril renovó contrato con el club inglés hasta 2028.

Por otro lado, el cuerpo técnico también tiene enormes expectativas en el mediocampista Facundo Buonanotte, quien se sumó en esta convocatoria y quien tampoco pudo jugar el Mundial juvenil por decisión de Brighton and Hove, de Inglaterra.

El principal objetivo del entrenador para estos dos amistosos es darle rodaje al equipo que ganó en Qatar e ir probando variantes para lo que será el inicio de la competencia oficial.

Por otro lado, Scaloni sabe que este no es el contexto adecuado para una planificación, ya que los futbolistas vienen de terminar la temporada con sus equipos y acumulan cansancio.

En lo que respecta al equipo, una de las dudas pasa por la presencia del delantero Julián Álvarez, quien luego de consagrarse campeón de la Champions League con Manchester City, se sumó al plantel el día previo al encuentro.

Si no llega a jugar de arranque la “Araña”, el DT pondría a Nicolás González, de buena actualidad en la Fiorentina. El delantero le sacaría una pequeña ventaja a Giovani Simeone, quien fue convocado ante la ausencia programada de Lautaro Martínez.

Pese a los contratiempos, Scaloni valora volver a juntarse con el plantel antes del comienzo de la exigencia de los partidos oficiales. Y también respeta a Australia, que le generó un complejo encuentro en el Mundial de Qatar.

EL RIVAL

Del equipo oceánico que perdió 2-1 el pasado 3 de diciembre, el entrenador Graham Arnold repetiría a siete de los once. Sin dudas, fue una de las mejores campañas de Australia en mundiales. Tras comenzar a participar en las eliminatorias asiáticas, su nivel mejoró.

El arquero Maty Ryan, la dupla central Harry Souttar y Kye Rowles, los mediocampistas Keanu Baccus y Ryley McGree y los delanteros Mitch Duke y Mathew Leckie.

El que no fue convocado para el partido es el joven delantero Garang Kuol, de apenas 18 años, que provocó la gran atajada de Emiliano “Dibu” Martínez en el sexto minuto de adición del partido llevado a cabo en el estadio Áhmad bin Ali.

Será la novena vez que se enfrenten Argentina y Australia. Hasta el momento, la Albiceleste acumula seis triunfos y los Socceros” uno. El encuentro restante terminó en empate.