La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá el gran choque entre Croacia ante España, en la final por la UEFA NATIONS LEAGUE. Previamente, lo harán por el 3° y 4° puesto, Países Bajos ante Italia. A su vez, sigue la fecha 21 de la Primera Nacional, con varios partidos interesantes. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

UEFA NATIONS LEAGUE

09:50 3° y 4° puesto: Países Bajos vs. Italia STAR + / ESPN

15:00 Final: Croacia vs. España STAR + / ESPN

AMISTOSO INTERNACIONAL

11:30 Paraguay vs. Nicaragua

14:00 Egipto vs. Sudán del Sur

17:30 Venezuela vs. Guatemala

PRIMERA - NACIONAL

13:10 Patronato vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

15:00 Defensores de Belgrano vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:10 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. San Martín (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:30 Mitre vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

15:30 Atlético Güemes vs. Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

17:10 Ferro vs. Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

19:10 All Boys vs. San Martín de Tucumán TYC SPORTS PLAY

AMISTOSO

15:50 Colo Colo vs. Deportivo Cali STAR +

VOLEY: NATIONS LEAGUE FEMENINO

09:50 Brasil vs. Estados Unidos STAR +

12:50 Tailandia vs. Croacia STAR +

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

08:30 Gran Bretaña vs. Estados Unidos STAR +

09:00 Bélgica vs. Nueva Zelanda STAR +

A1 PADEL

09:00 Final STAR +

TORNEO MAURICE REVELLO 2023

09:30 3° y 4° puesto: Francia vs Australia STAR +

13:00 Final: Panamá vs. México STAR +

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

11:00 Gran Bretaña vs. España STAR +

11:30 Bélgica vs. Nueva Zelanda STAR +

ELIMINATORIAS EUROPEAS

13:00 Armenia vs. Letonia STAR +

15:45 Eslovenia vs. Dinamarca STAR +

F1 | GP CANADÁ

14:55 Carrera STAR +

GOLF - US OPEN

15:00 Vuelta Final ESPN 2/STAR +

PRIMERA C

15:30 Laferrere vs. Berazategui DIRECTV SPORTS / 1616

MLR (MAJOR LEAGUE RUGBY)

16:00 New York Ironworkers vs. Utah Warriors DIRECTV SPORTS 2 / 1612

TORNEO FEDERAL A

16:00 Villa Mitre vs. Olimpo DIRECTV SPORTS / 1610

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Boston Red Sox vs. NY Yankees ESPN 3/STAR +

CONCACAF - LIGA DE LAS NACIONES

21:50 Final: Canadá vs. Estados Unidos STAR + / ESPN