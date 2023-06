Burlando es el nuevo abogado en el Caso Cecilia: “Es salvaje y horrendo”

Fernando Burlando se convirtió en el abogado de la madre de Cecilia Strzyzowski. La joven chaqueña desapareció el 2 de junio en Resistencia y se sospecha un femicidio que el letrado calificó como “salvaje y horrendo”.

“Es un tema tan salvaje y horrendo que merece que los fiscales estén más cerca del oído de la familia”, aseguró en conferencia de prensa luego de reunirse con el Equipo Fiscal Especial integrado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez.

Con Gloria Romero, la madre de Cecilia, estuvo “más de cuatro horas” poniéndose al tanto de la causa. Esta tarde, comenzará de manera formal la defensa.

En tanto, adelantó que “estoy tratando de que todas las líneas de investigación se agoten”. La investigación, aseguró, es “muy complicada, pero existe mucha voluntad por parte de los encargados en la investigación. Mañana se presentarán una batería de medidas de pruebas para fijar la postura de la querella”.

"Hay gente detenida, hay una investigación que esta avanzando, en pleno proceso de crecimiento, pero no sabemos algunas circunstancias que son importantísimas, no tenemos ni más ni menos que el cuerpo, por lo que hay que buscar alternativas por si no aparece el cuerpo de Cecilia", explicó.

“La mecánica delictiva que han utilizado estos salvajes es pocas veces vista, ni en las películas hay temas tan salvajes y horrendos. Matar a una persona con la que tienen un vínculo para destrozarla y triturarla me parece que no entra en ninguna cabeza”, describió Burlando.

En tanto, mantuvo la postura de que fue “planeado para cometerlo en este lugar. Hubo planificación emparentada con la impunidad y creo que lo que debemos resaltar es una cuestión de odio hacia Cecilia”. Para el letrado puede que “haya más responsables y otros cómplices”. "Esto termina en un juicio por jurados que seguramente será dramático", cerró.