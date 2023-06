Esta es la agenda deportiva de este domingo 25 de junio de 2023:

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Arsenal vs. Platense - TNT SPORTS

19:00 Rosario Central vs. Colón - ESPN Premium

20:30 Sarmiento vs. Atlético Tucumán - TNT SPORTS

MASTERS DE LONDRES

09:30 Final - ESPN 2 y STAR +

PRIMERA - NACIONAL

12:00 Brown vs. Deportivo Riestra - TYC SPORTS PLAY

15:00 Estudiantes (BA) vs. Racing (CBA) - TYC SPORTS PLAY

15:00 Guillermo Brown vs. Deportivo Morón - TYC SPORTS PLAY

15:10 San Martín de Tucumán vs. Nueva Chicago - TYC SPORTS y TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Mitre - TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs. Gimnasia de Jujuy - TYC SPORTS PLAY

19:10 Atlético Rafaela vs. Atlanta - TYC SPORTS y TYC SPORTS PLAY

FÚTBOL: DESPEDIDA DE RIQUELME

16:00 La fiesta de despedida de Riquelme - TV PUBLICA

PRIMERA "B"

15:30 Los Andes vs. JJ Urquiza - DSPORTS / 1610

17:10 Colegiales vs. Talleres (RE) - DSPORTS / 1610

VÓLEY MASCULINO: LIGA DE LAS NACIONES

07:20 Italia vs. Polonia - STAR +

TC 2000

10:00 Finales - TYC SPORTS

BRASILEIRAO

16:00 Gremio vs. Coritiba - FOX SPORTS Y STAR +

16:00 Palmeiras vs. Botafogo - STAR +

18:20 América Mineiro vs. Internacional - ESPN Extra Y STAR +

18:30 RB Bragantino vs. Goiás - STAR +

18:30 Santos vs. Flamengo - STAR +

WNBA

14:00 New York Liberty vs. Washington Mystics - ESPN 3 y STAR +

16:00 Los Angeles Sparks vs. Dallas Wings - ESPN 3 y STAR +

MLR (MAJOR LEAGUE RUGBY)

19:00 New York Ironworkers vs. Old Glory - DSPORTS 2 / 1612

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 LA Dodgers vs. Houston Astros - ESPN 3 y STAR +

CAMPEONATO MUNDIAL DE WATERPOLO

23:00 Final - DSPORTS+ / 1613