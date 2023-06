Ofrecen U$S 94.000 para ir a vivir a paradisíacas islas de Irlanda: requisitos y cómo anotarse

Un sorpresivo y tentador anuncio hizo recientemente Irlanda, que llamó la atención de gran parte del mundo. Ofrece U$S 92.000 a quienes deseen mudarse a una de las islas remotas que tiene el territorio irlandés.

Se trata del programa "Nuestras islas vivas", un proyecto visionario del gobierno de aquel país que busca rejuvenecer alrededor de 30 lugares en alta mar escasamente poblados.

“Nuestra ambición es que los visitantes de las islas puedan continuar experimentando y apreciando la cultura única, el patrimonio y la riqueza ambiental que estas tienen para ofrecer”, sostienen en el sitio oficial en el que se invita a sumarse a la iniciativa.

Las islas paradisíacas de Irlanda

Uno de los casos es el de la isla Arranmore, que está ubicada frente a la costa del condado de Donegal a lo largo de la bellísima ruta costera del Atlántico. En ella se pueden contemplar los escarpados acantilados de gran altura que dominan el horizonte.

También está la Clare Island, que se encuentran frente a la costa del condado de Mayo. Esta es famosa por sus playas de arena y sus caminatas épicas. Además, la isla de Bere es un paraíso tranquilo popular entre los caminantes, ciclistas, observadores de aves y amantes de las plantas. Y la Inis Mór es una de las Islas Aran, que supo ser escenario de la película The Banshees of Inisherin, que en 2022 fue nominada al Oscar.

Si bien se trata de pequeños sitios casi solitarios, ya que no se puede acceder por medio de puentes y que quedan aislados por el flujo y reflujo de las mareas, son opciones para quienes buscan tranqulidad, en todo sentido. Por caso, Clare Island tiene una población de apenas 160 personas.

El objetivo del plan y requisitos

El gobierno de Irlanda tiene como estrategia poblar estos lugares en una década, y así crear comunidades prósperas que puedan asentarse y perdurar en el tiempo, como así también diversificar las economías de las islas, hacerlas más atractivas para los trabajadores remotos y crear oportunidades profesionales para los residentes. Es por todos esos motivos que está dispuesto a pagar a las personas que se atreven a adoptar el particular estilo de vida que allí se lleva.

Entre los requisitos fundamentales para acceder al dinero se encuentran:

* Los interesados deberán ser económicamente solventes

* Deben tener menos de 40 años

* Adquirir una vivienda y comprometerse a quedarse al menos 15 años en ella

Lo cierto es que no es la primera vez que un destino presenta un plan como este. Ciudades y regiones de toda Italia están utilizando promesas de dinero similares, desde Calabria (ofreciendo a los nuevos residentes U$S 33 000) hasta Santo Stefano di Sessanio (que tienen con hasta U$S 52.500 para atraer residentes). Incluso en EE UU ha habido programas similares, con regiones, ciudades y estados pagando a las personas para que se muden allí.

La "trampa" del programa y cómo anotarse

Lo llamativo de este caso es la inesperada suma de dinero que ofrece Irlanda para quienes deseen mudarse a sus islas. Claro que no todo es color de rosa en este programa.

El generoso apoyo financiero viene con una "trampa". Y es que tiene como objetivo revitalizar las propiedades abandonadas que adornan los paisajes de las islas. Es por eso que los aspirantes a habitantes de la isla deberán comprar y poseer una propiedad, siempre que se haya construido antes de 1993 y haya permanecido desocupada durante al menos dos años.

El dinero que le pagan solo puede usarse en trabajos de construcción, desde mejoras estructurales hasta redecoración.

Vale aclarar también que si bien cualquiera puede comprar una propiedad en Irlanda, eso no le garantiza el derecho a vivir allí. Aunque sí hay maneras de obtener el permiso.

Los interesados en inscribirse al programa puede consultar en el sitio https://www.gov.ie/en/collection/f3c6a-islands/