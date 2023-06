VIDEO. "Manos largas": la "banda de los picaportes" hizo estragos en un barrio de La Plata

Vecinos de la zona de calle 21 entre 63 y 64, denunciaron que durante este jueves en horas de la mañana, dos jóvenes encapuchados, barreteaban puertas para sacar varios picaportes de bronce que se encontraban en la cuadra.

EL DIA pudo hablar con Daniel, que también fue víctima de estos robos y que contó cómo fue la situación de su vecino, que gracias a un grito, permitió que las otras viviendas no sean otro blanco fácil.

"El vecino estaba más asustado porque tiene la perilla pasante, entonces daba la impresión como que le querían entrar. Entonces sonó la alarma vecinal que tenemos, empezamos todos a ver qué pasaba y después él se dio cuenta que le habían robado la manija de bronce. Ve que uno se lo está sacando, se asoma a la ventana a pegarle un grito y salen corriendo. Eran dos. Uno venía con una barreta, un palo, algo por el estilo. Venían a la pesca", manifestó.

A su vez, aseguró que sobre su robo "no se dio cuenta" hasta que le avisaron por un grupo de WhatsApp: "De lo mío no me di cuenta. Por el grupo de WhatsApp de la cuadra nos empezamos a comunicar y ahí me enteré".

Consultado sobre la presencia policial en el barrio, remarcó: "La policía pasa una vez cada mil años. Yo no fui a hacer la denuncia, mi vecino si. Ayer cuando fui a reponer el picaporte de mi casa, el de la herrería me dijo que 7 u 8 casos por día vienen con el mismo problema, están comprando hasta de plástico ya. Hay muy pocos patrulleros. Las luminarias a veces funcionan y otras no. Los árboles a veces tienen muchas ramas y no dejan ver tampoco. Sobre todo la presencia policial es la que más falta".

Por último, Daniel le confirmó a este medio que no es lo único que vienen robando, sino también que las ruedas de los vehículos, son víctimas de los ataques: "Ha pasado que han robado ruedas de auxilio de los autos, motos. Últimamente está todo bastante complicado. Estamos siempre muy alertas, pero esto nos tomó por sorpresa. No les importa nada".