Susana quiso defender a Marley, pero lo complicó más tras la denuncia por abuso sexual: ¿qué dijo?

Susana Giménez dio muestra ayer del afecto que le tienen a su colega de la tevé Marley, denunciado por presunto abuso sexualmente de un menor tiempo atrás en un evento que involucraría a otro conocido, Marcelo Corazza, el productor de "Gran Hermano" que afronta una causa por corrupción de menores y se encuentra detenido. Sin embargo, en el intento de darle banca, la diva de los teléfonos terminó complicando aún más al rubio conductor.

En declaraciones ante la prensa, Su tiró que "no me preocupa la denuncia contra Marley, que es una persona maravillosa". Hasta ahí, todo bien, ya que después dijo que "eso (la denuncia por abuso) debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso".

Seguido a esa frase, comentó que Marley "tiene un hijo (Mirko) al que adora con toda su alma. Y me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja".

Ante las declaraciones de la reina de los llamados, el periodista comentó que más allá que el supuesto delito pudiera haber prescripto, no deja de ser una acusación de gravedad. A eso, Susana respondió: “Bueno, pero eso es ahora, todo este lío. Antes, bueno, se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente...”.

Cabe recordar que Marley fue denunciado en una comisaría de Misiones, por un hombre que dijo haber sido abusado por el mediático cuanto era menor de edad, en un evento organizado por Corazza en donde varios de los presentes eran adultos relacionados con los medios de comunicación.