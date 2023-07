Susana Giménez salió dos veces del salón en la entrega de los premios Martín Fierro: ¿Cuál fue el percance?

Susana Giménez vivió a full la entrega de los Martín Fierro. Sin estar ternada, tuvo igual una gran participación en el evento, al recibir el galardón de diamantes por su trayectoria y subir al escenario para recibir el premio en el homenaje a Antonio Gasalla, circunstancia que la hizo quebrar en llanto.

Aun así, la noche no habría terminado como lo esperó debido a un contratiempo que la obligó a abandonar el Hotel Hilton de manera inmediata. Entre emociones, Susana transitó el evento y era esperada por la prensa en la puerta tras la finalización de la premiación, pero no pudo hablar ante las cámaras. Así, según los comentarios del ambiente, la diva sufrió un percance presuntamente causado por una indigestión.

Vale destacar que, el menú de la noche constó de un plato principal de ternera braseada, con humita, texturas de maíz, cremoso de zanahoria-chocolate blanco y cebollín caramelizado; y de postre un cremoso de queso y chocolate blanco, con una compota de mango y una crema montada de maracuyá.

Por último, los rumores señalan que: “Salió dos veces del salón y tuvo que ir a un baño privado, no al común, donde no tiene acceso el resto de la gente. Cuando todos los periodistas están esperando una vez que terminó el show, apareció el chofer y dijo: ‘No la esperen, no se siente bien, la llevo a la casa’”, aseguran desde la prensa especializada,