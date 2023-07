VIDEO.- Martes caótico para el tránsito en La Plata: cortes de calles por obras, más quejas y crece la bronca

El tránsito en el centro de La Plata atravesaba por otra jornada caótica a raíz de los cortes de calles por las obras que comenzaron hace algunas semanas, según hicieron saber automovilistas y transportistas.

Durante este martes, según información oficial de la Comuna, se implementaron nuevamente restricciones viales en la avenida 51, en el tramo de calle 7 a 12. La medida implicaba el desvío del transporte público que habitualmente toma dicha arteria para llegar hasta la plaza Moreno.

Pero además derivaba el flujo vehicular hacia calles aledañas, en donde se registraron momentos de congestionamiento y demoras, lo que despertó algunas quejas de los conductores.

Edgardo, automovilista platense, expresó: "Lamento que lo hagan en esta época, me gustaría que lo hagan todo el año. Y podrían buscar horarios en donde haya menos circulación. Es lamentable que esto aparezca en épocas de elecciones".

Por su parte, Encino, taxista de la Ciudad, dijo que "las obras complican en horario pico porque son calles muy transitadas". "Esto lo hablamos con los compañeros y sabemos que es una forma de hacer política de todos los gobiernos de turno, todos hacen los mismo".

Otro transportista, Sebastián, contó que "molesta un poco, pero que se hagan cosas, y que vayan más a los barrios, no acá en el Centro". "Hay lugares en donde no se puede acceder. Acá en el Centro es para la vista. Pero está bueno que se mejore todo. El pasajero no se queja, ya está acostumbrado a los cortes. Ya es moneda corriente".

En este marco, el desvío del transporte público era por calle 50 hasta 12. Este corte en la avenida 51 continuará hasta mañana. En tanto, el jueves y viernes estará inhabilitada la calle 10 desde 50 a 54. Por otro lado, en diagonal 77, hoy se realizaban tareas de fresado. Mañana continuará hasta calle 2 y el jueves desde 2 hasta 1, siempre por calle 48.