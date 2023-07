Elecciones 2023: Franco Rinaldi bajó su candidatura tras quedar envuelto en un nuevo escándalo

Franco Rinaldi quedó en el foco de la polémica esta semana, luego de que se viralizaran videos viejos con comentarios discriminatorios. Dado el revuelo armado, hace minutos confirmó que renunció a la precandidatura a legislador porteño en la lista de Jorge Macri.

Por medio de un extenso texto en sus redes sociales, compartió detalles de la renuncia. A su vez, afirmó que sus intenciones eran proteger a su familia y “ahorrarle el sufrimiento”.

El comunicado oficial

"Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño.

Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar.

Pero creo que a esta altura es mucho pedir que Jorge que me sostenga, porque el fondo de la cuestión es otro. La discusión es otra. Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores.

Ya está. Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto".

Los dichos de la polémica

Las acusaciones hacia Franco Rinaldi se desencadenaron tras conocerse videos de “Un café con Franco”. Allí se lo escucha decir y reírse de la comunidad LGBT, de las clases bajas y de la comunidad judía.

En su defensa, Rinaldi argumentó que se trató de “stand up” y, días después, pidió disculpas “si ofendí a alguien”. Sin embargo, en las redes sociales no se lo perdonaron.

“O matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran”, “Hace 20 años sabemos que te hierve la cola, boludo” y "Si todo crimen contra una mujer es femicidio, ¿cómo se llama el crimen contra el hombre, ¿eh?", son solo algunos de los comentarios que mencionó.

Además, cargó contra los habitantes de la Villa 31 y lo que él haría si estuviera en el gobierno: “Es un problema realmente complicado. Lanzallamas. No, no hago nada con la Villa 31. No sé cómo está el tema de los títulos de propiedad ahí pero un amigo que se hace decir de derecha dice ‘yo voy con la policía y digo Documento y título de propiedad, ¿no tienen? Chau, afuera’”.