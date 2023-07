Messi salió a hacer los mandados en Miami y causó furor mundial: a puro changuito

Leo Messi salió a hacer los mandados en un supermercado de Miami y demostró, antes que nada, que es humano. Luego, puede decirse que su presencia en el comercio causó furor mundial. Como era de esperar, la foto de Lio haciendo las compras para la casa y haciéndose cargo del changuito, dio la vuelta al planeta. Y demás está decir que todos quisieron posar a su lado y sacarse una foto con él.

Messi llegó el martes a la tarde a Miami luego de pasar unos días de descanso junto a su familia en las playas de Bahamas.

El miércoles a la noche salió a cenar junto a su familia a un reconocido restaurant y se viralizaron fotos junto al dueño y el cantante Diego Torres y también videos de los fanáticos que lo esperaron a la salida.

Las vacaciones de Messi comenzaron el 15 de junio luego de su presencia en el amistoso del seleccionado argentino ante Australia en Beijing.

El rosarino estuvo unos días en su casa en un barrio privado de Funes y participó de los partidos homenaje a Maximiliano Rodríguez y Juan Román Riquelme, el 24 y el 25 de junio, respectivamente.

El campeón de América y del Mundo con la Argentina quedó libre de Paris Saint-Germain el pasado 30 de junio luego de dos temporadas en el club francés.

Inter Miami será el tercer club de su magnífica carrera que comenzó en noviembre de 2003 en Barcelona.

A los 36 años, Messi jugará los próximos dos en Inter Miami, que actualmente está en la última posición de la Conferencia Este.

En la franquicia de Florida será nuevamente dirigido por el "Tata" Martino, quien lo tuvo en la Selección y en Barcelona, y tendrá como compañeros a sus amigos Sergio Busquets y Jordi Alba.

También compartirá plantel con sus compatriotas Franco Negri, ex Newell's Old Boys, quien se recupera de una grave lesión en la rodilla izquierda al romperse los ligamentos cruzados y tendrá para seis meses de recuperación; Nicolás Stefanelli, ex Defensa y Justicia, y el juvenil Benjamín Cremaschi, de 18 años, nacido precisamente en Miami pero de ascendencia argentina.