La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tendrá el plato principal en el torneo de primera división en cancha de River, donde el "millonario" recibe a Estudiantes y puede ser el nuevo campeón del fútbol argentino. A su vez, habrá un lindo duelo en Avellaneda entre Racing y Rosario Central. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Unión vs Platense ESPN/TV PUBLICA

16:00 Racing Club vs Rosario Central TNT SPORTS

19:00 River Plate vs Estudiantes (LP) TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

12:10 Tristán Suárez vs Ind Rivadavia TYC SPORTS PLAY

15:30 Racing (C) vs Villa Dalmine TYC SPORTS PLAY

15:30 Alte Brown vs San Martin (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:40 Chacarita vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

16:00 Patronato vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

19:00 Quilmes vs Brown (A) TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

15:30 Acassuso vs Fenix

15:30 Ituzaingo vs Los Andes

15:30 Merlo vs Dep. Armenio

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Atlanta United vs Orlando City Apple TV

20:30 Montreal vs Charlotte FC Apple TV

20:30 Cincinnati vs Nashville SC Apple TV

20:30 New England vs DC United Apple TV

20:30 Philadelphia vs New York FC Apple TV

21:30 St. Louis City vs Inter Miami Apple TV

21:30 Minnesota vs Los Angeles FC Apple TV

21:30 Chicago Fire vs Toronto FC Apple TV

21:30 Austin FC vs Kansas City Apple TV

22:30 Colorado vs Houston Dynamo Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs New York RB Apple TV

23:30 Portland Timbers vs Columbus Crew Apple TV

23:30 Seattle Sounders vs Dallas Apple TV

23:30 Vancouver vs L.A. Galaxy Apple TV

BRASILEIRAO

21:00 Botafogo vs Bragantino STAR +

RESERVA

11:00 Independiente vs Central Cba (SdE) YOUTUBE LPF AFA

11:00 Atl. Tucumán vs Newells YOUTUBE LPF AFA

11:00 Boca Juniors vs Gimnasia (LP) YOUTUBE LPF AFA

11:00 Def. y Justicia vs Godoy Cruz YOUTUBE LPF AFA

11:00 Instituto vs Arsenal YOUTUBE LPF AFA

PRIMERA C

15:30 JJ Urquiza vs Berazategui

15:30 Central Cba (R) vs Luján

20:00 Excursionistas vs Claypole

COPA DE BRASIL

16:30 Corinthians vs America MG